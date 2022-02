¡Romeo Santos está de regreso!: ‘Soy un hombre detallista y romántico el año entero pero, febrero lo dedico a mis fans’

Por tu carrera, has podido viajar por el mundo, tienes acceso a comprar lo que quieras... tomando esto en consideración, ¿qué tipo de regalos causan un impacto en ti?

Disfruto más regalar que recibir regalos. No soy machista, pero pocas cosas me hacen llorar... con mis hijos he despertado un sentido muy sensible, que en mi país me dirían: ¡‘Ay que palomo!’

Cuando me envían videos de mis hijos jugando o abrazándose, me pongo a llorar o se me aguan los ojos. Es lo que más a mi me llena. En el ámbito laboral, leer los bonitos comentarios de las personas que aprecian lo que hago me llena bastante. Eso de relojes y cosas así es una vanidad que uno alimenta. De hecho, soy yo el que termina regalando cosas valiosas, porque no es lo que a mí me sacia.