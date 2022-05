Estos son los nominados que podrían abandonar ‘La Casa de los Famosos’

¡La primera semana en La Casa de los Famosos 2 ha sido ardiente! El pasado jueves, se dieron a conocer a los seis nominados que podrían dejar la casa más polémica de la televisión. Los primeros retos sacaron a relucir el carácter y el aplomo de cada uno de los participantes, lo cual ya creó cierta tensión entre ellos y las estrategias, los grupos y las intrigas están a la orden del día. Nacho Casano, Osvaldo Ríos, Juan Vidal, Laura Bozzo, Toni Costa y Mayeli Alonso fueron los personajes que quedaron nominados. Ahora, su permanencia en la casa será decisión del público.

Los nominados no son la única sorpresa para la audiencia, ya que, a partir de este domingo 15 de mayo, en punto de las 7pm/ 6C, podrán disfrutar de una Edición Especial dominical en vivo en la que, por dos horas, se analizará todo lo que sucede dentro de la casa más famosa de la TV hispana. El especial será presentado por Héctor Sandarti y Jimena Gallego, además de Roberto Palazuelos, Yolanda Andrade y Alicia Machado, la ganadora de la primera temporada del reality. Como invitado especial de este domingo, se contará con la participación de Omar Chaparro.

Estos son los participantes de la Edición Especial de ‘La Casa de los Famosos’

En esta Edición Especial de los Domingos, la audiencia podrá ser testigo del emocionante momento en que uno de los nominados sea salvado por medio del voto de sus famosos compañeros bajo la nueva regla de la casa. Cada domingo, un habitante también llevará a los televidentes a recorrer los eventos más conmovedores de su historia en la Curva de la Vida.

Desde la comodidad de sus asientos, los televidentes podrán participar en encuestas en vivo para saber qué piensan de los nominados, además de conocer al círculo más cercano de los seis concursantes que han llegado para apoyarlos.

No le cayó nada bien su nominación

Los seis participantes que quedaron nominados reaccionaron de distintas formas a su nominación, sin embargo, la que lo tomó peor fue la conductora peruana Laura Bozzo, quien aseguró que dentro de la casa tenía muchos enemigos. “Todo el mundo me odia. Yo no tengo nada qué hacer acá con tanto enemigo, yo tengo mi programa en televisión. ¡Chao, me voy ya!”, dijo Bozzo mientras algunos de sus colegas trataban de consolarla, entre ellos Toni Costa, quien también está en ‘la cuerda floja’.