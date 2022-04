Enrique Iglesias y su tema de telenovela, Aitana nos llena de ritmo y Justin Bieber canta con Kehlani en Viernes de Música Nueva

¡Llegó abril! Y con el clima primaveral a tope, los artistas llegan para amenizar esta temporada del año con nueva música. Como Justin Bieber que junto a Kehlani cantan Up at Night. Enrique Iglesias nos llena de romanticismo con Espacio en tu Corazón, el tema de la telenovela Corazón Guerrero -¡protagonizada por Ale Espinoza!-. Lupita Infante tiene la canción perfecta, Hazme Tuya, para declararte a tu amigo con derechos y Aitana reclama su lugar como la favorita del pop en español.

Enrique Iglesias - Espacio En Tu Corazón

Si eres fan de Alejandra Espinoza, seguro ya viste los primeros capítulos de su protagónico en Corazón Guerrero. Y seguro ya escuchaste Espacio en tu Corazón, de Enrique Iglesias. Una canción romántica que con el ritmo de la guitarra acústica nos llena de romanticismo.

Alex Ubago - Alex Ubago 20 Años

El artista celebra sus 20 años de carrera musical, con una regrabación de sus mayores éxitos en compañía de grandes artistas nacionales e Internacionales.

Kehlani ft. Justin Bieber - Up At Night

El tema cuenta con un ritmo retrospectivo que asiente con la cabeza, versos sensuales y una entrega efervescente y fascinante de Kehlani. El gran amigo Justin Bieber hace un cameo espectacular. Esta colaboración sigue a su esfuerzo conjunto en Get Me del álbum de Justin de 2020, Changes. Recpecto al track, Kehlani explica: “Se trata de tener una relación saludablemente obsesionada. Le estás diciendo a alguien: ‘Te amo tanto que me mantienes despierta por la noche’. Me encanta lo que hizo Justin, y es muy divertido bailarlo”.