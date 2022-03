Eduardo Yáñez se sincera sobre su papel más desafiante como mujer: ‘Le tuve miedo’

¿Cómo te sentiste de hacer el personaje de Billy?

Me sorprendió cuando me ofrecieron este personaje, no creí que algún productor pensara en mí como para hacer este tipo de personaje debido a la serie de papeles que he interpretado en micarrera. Este sale completamente de lo cotidiano, por decirlo así. Entonces fue para mí gratificante, al mismo tiempo, muy retador esta oferta y pues mi mánager, Alejandra Rodríguez, por que de entrada le tuve mucho miedo. Nunca me gusta hacer un trabajo a medias, tenía que ver si yo tenía la capacidad de flipear y voltear completamente ‘la tortilla’ para hacer el personaje de Billy y en la serie de ‘Mi Tío’.