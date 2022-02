El Chef Franco Noriega es el nuevo juez de MasterChef Junior y nos cuenta si será muy estricto

¿Cuál es el secreto que sigues aplicando a la hora de cocinar?

“Van cambiando las cosas que voy aplicando, y creo que eso es lo más cool que tiene un chef, que nunca dejas de aprender. De repente secretos que tenía antes se han ido cambiando con el tiempo. En lo general tengo un estilo súper saludable para cocinar y me gusta cocinar rápido.

“Trato de cocinar cosas de 15 -20 minutos, media hora máximo. Con esta premisa me gusta agilizar mis procesos. Me encanta cocinar en cantidades grandes y congelar, así la próxima vez que pueda usar una salsa que ya tengo congelada, o me demoro tanto. Mucha gente cree que porque está congelado no está fresco, pero no es el caso porque preservas todos los sabores.

“Por otra parte, ya casi no estoy detrás de la cocina, cuando uno es empresario, te das cuenta de que cocinar es un trabajo de tiempo completo, y entre eso, manejar negocio, empleados y grabar programas, ya es complicado, se vuelve algo que pasa de vez en cuando, y en ese momento lo disfruto mucho”.