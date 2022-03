Luciano Pereyra, emocionado por volver a Miami con su tour ‘De Hoy en Adelante’

¿Con quién te falta o te gustaría hacer un dueto?

“¡Ooh, hay un montón! Soñar es gratis, me gustaría un dueto con Bruno Mars, espero uno con Marc Anthony. No me puedo quejar, he tenido la posibilidad de trabajar con todos los artistas que quiero y admiro. Alejandro Fernández no es la excepción. He podido grabar con Juan Gabriel, Lucero, Alejandro Sanz, estar en el disco de Rafael”.