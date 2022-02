Viernes de Música Nueva: Anitta, Red Hot Chili Peppers, Rosalía y Enrique Iglesias

¡Es viernes de fiesta! En el primer fin de semana de febrero, los artistas nos llenan de nuevas propuestas que no sólo nos pondrán a bailar toda la noche y en el after party, como Jennifer Lopez & Maluma con la canción de su película Marry Me. Anitta trae una de las canciones más movidas de la semana con Boys Don‘t Cry, desmintiendo ese dicho de la poca sensibilidad de los hombres. Además, hay colaboraciones como Enrique Iglesias y Myke Towers con su balada urbana, Te Fuiste; o Luciano Pereyra y Alejandro Fernández que cantan juntos en Quédate. El hijo de El Potrillo también trae nuevo tema, Muchachita, más apegado a su generación y sin olvidarse del mariachi.

Rosalía nos presenta un estilo muy diferente con Saoko, parte de Motomai. El rock también tiene sorpresas, una es Black Summer de Red Hot Chili Peppers en la que volvemos a escuchar a John Frusciante en la guitarra. Liam Gallagher trabajó con Dave Grohl para lanzar Everything’s Electric; y Korn regresa con Requiem, el que quizá sea su álbum más positivo sin perder su línea.

Jennifer Lopez & Maluma - Marry Me

La propuesta de matrimonio que tanto nos emociona desde hace unos meses. Como parte de la cinta Marry Me, Maluma y JLo lanzan este título que nos trae una perfecta combinación de letras en español e inglés, y que se desprende del soundtrack original de la película que incluye más temas juntos. Con esa voz y ritmo, ¿le dirías que sí a Maluma?

Luciano Pereyra, Alejandro Fernández - Quédate

Es el primer gran lanzamiento de Luciano Pereyra y cuenta con la participación de Alejandro Fernández. Un trabajo lleno de talento internacional, ya que fue grabada y producida en Los Ángeles, y el video muestra lugares de México y España. Esta es la primera vez que el gran Alejandro Fernández colabora con un artista argentino, ¡y el resultado te va a encantar!

Anitta - Boys Don’t Cry

¡Un tema que a días de su lanzamiento ya está por todos lados! Anitta nos trae un ritmo de guitarra de alta energía mientras desmiente ese viejo dicho de que los hombres no lloran. En el entretenido video, Anitta explica que no tiene tiempo para juegos ni para chicos que se sienten atrapados. ¿Listo para no dejar de cantar?