Beyoncé, Sebastián Yatra y más se presentarán en los Oscar 2022

Beyoncé, una de las nominadas al Oscar, se presentará en la próxima edición de los premios. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció el pasado martes la actuación de la intérprete además de otros artistas como Billie Eilish, FINNEAS, Reba McEntire y Sebastián Yatra. Los cantantes presentarán las canciones nominadas de este año durante la entrega televisada del próximo domingo.

©Getty Images



Sebastián Yatra interpretará ‘Dos Oruguitas’ de Encanto

Beyoncé cantará Be Alive, la cual coescribió para King Richard. Sebastián Yatra interpretará Dos Oruguitas de Encanto. Mientras que Billie Eilish se presentará en el escenario con No Time To Die, tema que lleva el mismo nombre que la película. Por su parte, FINNEAS y Reba cantarán Somehow You Do de Four Good Days.

Van Morrison fue invitado para interpretar su canción nominada al Oscar Down To Joy de Belfast, pero debido a su gira, el cantante no podrá acudir a la ceremonia, por lo que la canción no será presentada durante la entrega.

EXCLUSIVE: #Oscars producer @willpowerpacker takes us behind the scenes ahead of the 94th Academy Awards, and reveals the night will feature a special performance by @Beyonce!@TheAcademyhttps://t.co/aBLdQLUTVvpic.twitter.com/NmvndHUjHW — Good Morning America (@GMA) March 23, 2022

En una entrevista con Good Morning America, el productor de los Oscar, Will Packer habló acerca de la próxima actuación de Beyoncé. “Para ella, era importante hacer una poderosa interpretación que rindiera un homenaje a la película y a lo que se ve en ella”, comentó Will.

“Es una historia sobre dos increíbles mujeres jóvenes que crecieron en las calles de Compton y alcanzaron la cima, hasta la cúspide de ese campo en particular”, agregó. “Y creo que ella quiere celebrar eso y lo que va a hacer”.

Will también elogió la exitosa canción de Encanto, We Don’t Talk About Bruno, que se interpretará en vivo durante los Oscar. “Es una de esas grandes canciones de películas”, dijo. “Ahí es cuando las películas están en su mejor momento. Las películas son mejores cuando nos hacen sentir algo”.

La ceremonia será presentada por Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, y se llevará a cabp el domingo 27 de marzo. Para ver el show, sintoniza ABC en punto de las 8pm ET.