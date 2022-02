Las Kardashian-Jenner ya tienen fecha para su regreso a la televisión

Las chicas Kardashian-Jenner están acostumbradas a mostrar grandes aspectos de sus vidas en la televisión, y después de 20 temporadas y a más de un año de haberse despedido de las cámaras y emitir el último episodio de Keeping Up With the Kardashans, el reality que las lanzó a la fama internacional, están listas para volver a la pantalla chica. La promesa se cumple, esta vez será a través de Hulu con The Kardashians, y los ánimos de sus fans aumentaron aún más ahora que el primer avance ya es oficial.

Aunque hubo diferencias entre las hermanas al final de su reality, y se pensaba que Kourtney no sería parte de esta nueva etapa, pudimos verla junto a sus hermanas Kim, Khloé, Kylie y Kendall en el tráiler de este nuevo show. “Todas las paredes se derribarán”, se puede leer después de que cada una salga de una jaula de cristal. Kris Jenner, mamá de todas, también participa según lo que podemos ver en el video de sólo 30 segundos.

El programa promete mostrarnos una nueva etapa en la vida de las chicas, quienes esta vez estarán frente a las cámaras como las personas más famosas en el entretenimiento, además de ser empresarias y madres de familia. El show estará enfocado en su etapa como líderes de negocios millonarios, su rol como mamás y decisiones que toman en pro de sus hijos, y en desmentir aquellos titulares que día a día salen sobre sus vidas.

¿Dónde y cuándo?

The Kardashians se estrenará el próximo 14 de abril a través de la plataforma Hulu. Se espera que más adelante se pueda ver en Latinoamérica en Star+, o de manera internacional en Disney+. Por ahora, cada jueves se lanzará un episodio que seguro dará mucho de qué hablar.