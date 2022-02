Khloé Kardashian se defiende de los rumores y desmiente romance con famoso youtuber

Para los fans de Khloé Kardashian no habría otra cosa que los hiciera más felices que ver a la empresaria dándose una nueva oportunidad en el amor, después de la traición de Tristan Thompson. Pero eso no sucederá, al menos no en un corto plazo. La propia Khloé Kardashian se encargó de desmentir el rumor que la relacionaba con el youtuber Harry Jowsey.

©Khloe Kardashian



Khloé Kardashian está soltera

Una cuenta de fans de las Kardashian-Jenner @theekarjenners compartió en Instagram información en la que se aseguraba que Khloé y Harry habían estado enviándose textos. “Uno de mis amigos más cercanos trabaja en una agencia de PR bien conocida en Los Ángeles y está confirmado que Khloé Kardashian y Harry Jowsey están hablando. Aparentemente ellos se han estado enviando mensajes directos de ida y vuelta y se han estado mensajeando. Después él fue a comprarle flores en su Bentley y se las llevó a su casa”, se lee en el post.

©@commentsbycelebs



Este es el post que Khloé se encargó de desmentir

Entre los comentarios del post, destacó el de Khloé, quien aseguró que esa informarción no era cierta. “ABSOLUTAMENTE FALSO”, escribió en mayúsculas la estrella de reality show.

Los fans de la también empresaria aplaudieron su rápida reacción para poner fin a los rumores. “Sabía que esto no era cierto, ¿quién es ese chico?”, “La gente es capaz de decir lo que sea, sabemos que le gustan altos y afroamericanos”, fueron solo algunos de los comentarios de los seguidores de Khloé, quienes no daban crédito al rumor.