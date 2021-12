‘LOL: Last One Laughing 3’, el reality con 50 mil dólares en juego sin reír en el intento

Aguantarse la risa no es nada sencillo, no importa el lugar, la situación o las personas que estén al rededor. Pero cuando hay nueve comediantes a tu lado y más de 50 mil dólares (un millón de pesos) en juego, la cosa se puede volver interesante. Ricardo Peralta, Coco Celis, Gaby Navarro, Ricardo Pérez y Paco de Miguel son cinco de los 10 expertos en comedia que ingresaron a la casa de LOL: Last One Laughing para la tercera temporada. Y en entrevista para HOLA! USA revelaron sus mejores trucos para aguantar la risa, cómo aceptaron participar en el reality conducido por Eugenio Derbez y qué tan difícil es ser parte de un show como este, además de los efectos secundarios que trae el estar seis horas encerrados sin poder reír con libertad.

Además de ellos, ElCapi Pérez, Hugo “El Cojo” Feliz, La Bea, Mau Nieto y Sofía Niño de Rivera participan en la tercera temporada del reality más divertido de la televisión, en el que hacen uso de sus técnicas más especiales para arrancarle la risa a los demás participantes, mismas que pueden ser disfraces, personajes o cualquier ocurrencia. Y puedes saborear un adelanto del humor que verás en el show dando play al video de arriba.

LOL: Last One Laughing 3, llegará a todos los hogares con los dos primeros capítulos a partir del 10 de diciembre, a través de Amazon Prime Video. Una semana más tarde, el 17 de diciembre, estarán disponibles dos episodios más y podrás ver la gran final el 24 de diciembre.