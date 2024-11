Revelan causa del fallecimiento de Quincy Jones, una enfermedad de la que no habló

Quincy Jones, el reconocido artista que dejó una importante huella en la música pop, falleció el pasado 3 de noviembre a los 91 años, pero es hasta ahora que se ha revelado la casusa de su fallecimiento. El icono musical padecía una enfermedad de la que no habló, y que sólo sus allegados sabían su estado de salud.

© Getty Images Quincy produjo el álbum 'Thriller', de Michael Jackson.

Según reportes de TMZ, quienes compartieron detalles del certificado de defunción emitido por Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Jones habría fallecido luego de haber librado una batalla contra el cáncer de páncreas.

La noticia fue una sorpresa para muchos, pues optó por librar su lucha de forma privada, únicamente rodeado por sus seres queridos, quienes respetaron su decisión.

El 3 de noviembre, a través de un comunicado publicado por Arnold Robinson, representante de Jones, se confirmó el deceso del artista. "Esta noche, con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones", compartió la familia a través de la agencia. "Y aunque esto representa una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él", agregan.

La despedida de Rashida Jones

Días después de confirmar la lamentable noticia, la actriz Rashida Jones, hija de Quincy, rompió el silencio sobre la pérdida de su padre. "Mi papá fue nocturno durante toda su vida adulta. Mantuvo 'horas de jazz' desde la escuela secundaria y nunca miró hacia atrás.

Cuando era pequeña, me despertaba en mitad de la noche para buscarlo. Sin duda, estaría en algún lugar de la casa, componiendo (a la vieja usanza, con bolígrafo y partituras). Nunca me enviaría de vuelta a la cama. Él sonreía y me llevaba a sus brazos mientras continuaba trabajando... no había lugar más seguro en el mundo para mí", expresó Rashida recordando su infancia.

© Getty Images Rashida Jones y su papá, Quincy Jones

Y continuó: "Era un gigante. Un icono. Un cambiador de cultura. Un genio". La protagonista de Angie Tribeca e hija de Peggy Lipton, continuó: "Todas las descripciones precisas de mi padre, pero su música (y TODO su trabajo) fue un canal para su amor. Él ERA amor. Hizo que todos los que conoció se sintieran amados y vistos. Ese es su legado".

Rashida concluyó: "Tuve la suerte de experimentar este amor de cerca. Extrañaré sus abrazos y besos y su devoción y consejos incondicionales. Papá, es un honor ser tu hija. Tu amor vive para siempre".

© Getty Images Quincy Jones con sus hijas Kidada y Rashida Jones en Los Ángeles, California

Además de la actriz, a Quincy le sobreviven sus hijas Jolie Jones Levine, Rachel Jones, Martina Jones, Kidada Jones y Kenya Kinski-Jones, su hijo Quincy Jones III; su hermano Richard Jones y sus hermanas Theresa Frank y Margie Jay.