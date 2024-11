Rashida Jones rompe el silencio y se despide de su padre, Quincy Jones, con un conmovedor mensaje

Quincy Jones, reconocido artista, compositor y productor musical que marcó un antes y un después en la música pop; dejó un hueco en la industria tras su lamentable fallecimiento el 3 de noviembre pasado a los 91 años. Amigos y familiares pronto expresaron su pésame, recordando sus mejores momentos a su lado. Su hija, la actriz y productora Rashida Jones, había guardado silencio ante la devastadora situación de su familia, mismo que ha roto con un tierno mensaje en el que resalta las cualidades de su papá.

© Getty Images Rashida Jones y su papá, Quincy Jones

"Mi papá fue nocturno durante toda su vida adulta. Mantuvo 'horas de jazz' desde la escuela secundaria y nunca miró hacia atrás. Cuando era pequeña, me despertaba en mitad de la noche para buscarlo. Sin duda, estaría en algún lugar de la casa, componiendo (a la vieja usanza, con bolígrafo y partituras). Nunca me enviaría de vuelta a la cama. Él sonreía y me llevaba a sus brazos mientras continuaba trabajando... no había lugar más seguro en el mundo para mí", expresó Rashida recordando su infancia.

Y continuó: "Era un gigante. Un icono. Un cambiador de cultura. Un genio". La protagonista de Angie Tribeca e hija de Peggy Lipton, continuó: "Todas las descripciones precisas de mi padre, pero su música (y TODO su trabajo) fue un canal para su amor. Él ERA amor. Hizo que todos los que conoció se sintieran amados y vistos. Ese es su legado".

Y junto a una foto de cuando era bebé, mientras la sostenía su padre, concluyó: "Tuve la suerte de experimentar este amor de cerca. Extrañaré sus abrazos y besos y su devoción y consejos incondicionales. Papá, es un honor ser tu hija. Tu amor vive para siempre".

© IG: @rashidajones Rashida Jones y su papá, Quincy Jones

El recuerdo de Lili Estefan

A lo largo de su vida, Quincy logró hacer grandes amigos en el mundo de música, personas que, como él, compartían esa pasión de crear algo diferente, lleno de ritmo y sensibilidad. En ese camino coincidió con los Estefan, quienes eran sus grandes amigos más allá de Emilio y Gloria. Lili Estefan también tuvo oportunidad de convivr con él en ámbitos más personales y festivos, y con el corazón apachurrado por la ausencia que Quincy ha dejado, la presentadora de El Gordo y la Flaca compartió un video de 2019, en el festejo de cumpleaños de Jones.

"¡❤️ Momento que jamás olvidaré junto a uno de los productores musicales más importantes de todos los tiempos! @quincyjones quien se nos fue esta semana a sus 91 años de edad, pero su LEGADO quedará para las próximas generaciones. Gracias #QUINCYJONES POR TANTO 🙏", escribió Lili junto al video lleno de alegría en el que ella y su sobrina, Emily Estefan, le cantaban el Happy Birthday.