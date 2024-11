Salma Hayek se despide de Quincy Jones con un sentido mensaje: 'Me hiciste sentir parte de tu familia'

La industria de la música está de luto por el fallecimiento de Quincy Jones, una de sus más grandes leyendas. El músico y compositor falleció el pasado fin de semana a los 91 años, tal como lo confirmó su familia. Figuras como Emilio Estefan reaccionaron a esta triste noticia, expresando sus condolencias. Salma Hayek se ha unido a la lista de famosos que han lamentado el deceso del también productor y le ha dedicado un sentido mensaje de despedida.

© Getty Images Quincy Jones es considerado toda una leyenda de la música.

Horas después de que se diera a conocer el fallecimiento de Quincy, Salma tomó su cuenta de Instagram para expresar su sentir. “Desearía poder decirte las mejores palabras, mi Quincy, pero estoy demasiado triste para pensar en ellas”, inició la actriz. “A tus casi 100 años aún tenías la curiosidad de un niño y el corazón de un guerrero”, continuó en su mensaje, elogiando la personalidad única del músico.

© Getty Images Salma Hayek y Quincy Jones durante un homenaje a Carlos Santana en 2004.

“Me hiciste sentir parte de tu familia y abriste mi mente con nuevas perspectivas sobre muchos temas diferentes: medicina, tecnología, política, lealtad, historia, coraje, amistad y, por supuesto, música”, agregó la veracruzana en su publicación, revelando que sostuvo interesantes charlas con Jones.

“Eras un coleccionista de historias interesantes y gente fascinante. Gracias por compartirlos conmigo. Siempre atesoraré en mi corazón todo lo que aprendí de tu sabiduría y amable generosidad”, agregó Salma en su mensaje. “Mi más sentido pésame a su hermosa familia”, concluyó.

© Getty Images Quincy Jones y Salma Hayek en un evento en Beverly Hillsen noviembre de 2014.

Junto a estas palabras, la intérprete publicó un par de fotos en las que se le veía con Quincy en dos diferentes eventos. La primera durante el homenaje a Carlos Santana como Persona del Año realizado por la Academia Latina de la Grabación el 30 de agosto de 20004 en Los Ángeles, California. La segunda fue tomada en el evento Make Equality Reality, en Beverly Hills el 3 de noviembre de 2014, una fecha que resulta algo curiosa, pues fue exactamente 10 años antes del fallecimiento de Jones.

El adiós a una leyenda

Arnold Robinson, representante de Quincy Jones, confirmó que el músico falleció la noche del pasado 3 de noviembre en su hogar en Bel Air, en Los Ángeles, donde estuvo rodeado por su familia hasta el último momento.

© Getty Images Quincy Jones falleció el 3 de noviembre de 2024 a los 91 años.

“Esta noche, con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones”, expresó la familia del productor en un comunicado difundido por Associated Press. “Y aunque esto representa una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”, expresó.

Quincy construyó un invaluable legado en la música que incluye éxitos como el histórico álbum Thriller (1982), de Michael Jackson, el cual produjo y que logró ventas de 70 millones de copias. También colaboró con algunos de las figuras más sobresalientes del jazz y el rhythm and blues como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Ray Charles. Dirigió la famosa orquesta pop We Are the World en 1985, compuso la música para decenas de películas, y obtuvo 28 premios GRAMMY, entre otras muchas distinciones.