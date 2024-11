Christian Nodal muestra su apoyo incondicional a Ángela Aguilar en evento donde fue homenajeada

Días atrás se desató toda una polémica por el nombramiento de Ángela Aguilar como Mujer del Año por parte de la revista Glamour. Pese a los señalamientos, el pasado miércoles 13 de noviembre, la cantante se hizo presente en un evento en la Ciudad de México, bien acompañada del brazo de su esposo, el también intérprete Christian Nodal. Ahí fue reconocida por la publicación, además de dirigir un discurso de agradecimiento y un mensaje de sororidad.

© angela_aguilar_ Christian Nodal fue el gran apoyo de Ángela en su noche de homenaje

En un inicio se pensó que Ángela se había perdido del evento, pues en la alfombra roja desfilaron otras de las galardonadas, como la actriz Mabel Cadena, la cantante Dulce María, la intérprete Bu Cuarón, la presentadora de televisión Galilea Montijo, la cantante St. Vincent y las integrantes del Conjunto Nacional mexicano de Gimnasia Rítmica. En la red carpet, Ángela fue la gran ausente y se llegó a creer que no había acudido al evento, pero una vez que este dio inicio, la joven cantante se dejó ver junto a su marido, con el que cumplirá cuatro años de casada en solo unos días.

Para la ocasión, la cantante de temas como Mis amigas las flores lució bellísima con un vestido asimétrico en color nude con una gran abertura en la falda. Llevó un maquillaje discreto al igual que sus accesorios. Al pasar a recoger su galardón, dirigió unas palabras de aparecimiento por se reconocida como una de las mujeres más importantes del año por dicha publicación, además de asegurar que no se tomaba este honor a la ligera; sino que todo lo contrario.

"Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento, ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo a un escenario, trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser, yo creo que hay muchas veces que las palabras sobran, lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida", indicó.

Agradecida con sus seres queridos y mención especial a su abuela

En ese mismo discurso, Ángela también se mostró agradecida con su familia y sus amigos, quienes la han apoyado a lo largo de su carrera. "Agradecida con mi familia, con mi marido, con mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que estuviera aquí esta noche, yo solamente quería ser cantante, gracias a ustedes lo estoy logrando".

Siguiendo la línea de destacar el apoyo de los suyos, Ángela hizo una mención especial a su abuela paterna, la fallecida Flor Silvestre, quien ha sido una de sus más grandes inspiraciones en la vida. "Como decía mi abuela, Flor Silvestre, 'gracias la vida que me ha dado tanto'".

Así fue el discurso de Ángela Aguilar View post on Instagram

En la cuenta de Instagram de Jacqueline Martínez (chamonic), se compartieron algunas fotos de Nodal y Ángela juntos en el evento. Podría ser que los volvamos a ver juntos en los Latin GRAMMY, pues Ángela es una de las nominadas de la noche; está nominada este año en la categoría de Álbum Del Año por Bolero, además de que actuará en la gala.

© John Parra Ángela Aguilar participará en la 25a. entrega de los Latin GRAMMY

Nodal y Ángela en el evento de 'Mujer del Año' View post on Instagram

Video relacionado

'No soy nadie para dar consejos'

Estando en el escenario, Aguilar tomó el micrófono para dirigir unas palabras hacia las mujeres con la esperanza puesta en un mejor futuro para las próximas generaciones. "No soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz, quiero que siempre sean genuinamente ustedes, quiero que se sientan en control de su narrativa y de su persona y que apoyándonos juntas logramos algo mejor; para todas las niñas que nos están viendo, lo repito, no apaguen su voz; gracias a ustedes, yo tengo más recuerdos que vida y me llevo esto como uno más que, como dicen muchos de mis colegas, no creo que me lo merezca, pero trabajaré para hacerlo, muchas gracias", concluyó.