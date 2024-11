El sopresivo detalle que se ha revelado del acta matrimonial de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su romance, sus nombres no han dejado de acaparar titulares cada semana. En esta ocasión, la pareja vuelve a ser noticia, luego de que se filtrara información muy específica sobre las condiciones en las que se ha dado su matrimonio, especialmente en el apartado de lo económico y de los bienes de cada uno. Algo que sin duda ha llamado la atención de sus fans, pues apenas hace unos días se especulaba sobre si existía o no el acta que acreditaba su unión civil, algo que finalmente se ha confirmado.

© IG: @angela_aguilar_ Ángela y Christian han previsto todo previo a su matrimonio

Fue a través del programa de Telemundo La Mesa Caliente, que conducen Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Giselle Blondet, que se revelaron las condiciones sobre las que se llevó a cabo el matrimonio de Ángela y Christian, pues el show tuvo acceso al documento oficial. "El matrimonio fue registrado en el estado de Morelos, en Cuernavaca, el día 24 de julio del 2024 y se certifica que Christian Jesús González Nodal de nacionalidad mexicana con 25 años se casó con Ángela Aguilar Álvarez Alcalá de nacionalidad mexicana con 20 años”, señaló Bastos mientras iba dando lectura al acta.

© IG: @programahoy Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en julio pasado

Sin embargo, Verónica se detuvo en un apartado muy específico del acta, pues en ella ha quedado registrado que la voluntad de los famosos esposos ha sido que su matrimonio se de bajo separación de bienes, es decir, que en caso de que decidieran divorciarse, cada uno tomará lo que le corresponde respecto a bienes y dinero, evitándose así un largo proceso legal y otro tipo de desencuentros.

Por otro lado, las presentadoras terminaron con las dudas respecto a la veracidad del matrimonio de los cantantes. “Recientemente, fueron muchas las especulaciones que se desataron cuestionando la veracidad del matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal porque parecía que el acta matrimonial no estaba tan clara, pero hoy en exclusiva aquí en La Mesa Caliente les mostramos el documento oficial que comprueba la unión”, mencionaron antes de revelar todos los detalles.

Ángela Aguilar, ajena a lo que se dice en torno a ella

En una reciente entrevista concedida a Glamour, Ángela Aguilar reveló cómo es que se ha blindado ante la ola de comentarios de la que ha sido objeto a lo largo del último año. "No diré que los comentarios no me afectan, porque eso sería inhumano. Pero lo que sí sé es que no me definen", explicó. Y continuó tajante: "Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe, y no es mi responsabilidad explicarles nada. Si quiero hacerlo, lo haré, pero no tengo necesidad de justificarme".Ángela hizo una mención especial para su familia, que la ha ayudado en esta situación, apoyándola; aunque aseguró que está bajo la flexibilidad de aprender y cambiar.