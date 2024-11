Nodal reacciona a las declaraciones de Cazzu y sale en defensa de Ángela Aguilar: 'Jamás fue mi amante'

A menos de 24 horas de que Cazzu rompiera su silencio en el programa argentino de su amiga La Joaqui, PLP, Christian Nodal reaccionó a través de un live en Instagram, en el que refutó las palabras de la mamá de su hija, en relación a que no tenía conocimiento del inicio de su noviazgo con Ángela Aguilar. Durante esta transmisión, en la que se mostró inquieto y un tanto nervioso, el cantante reconoció no sentirse cómodo con la situación, pero consideró prudente salir en defensa de su actual esposa y negar que haya sido la responsable de su separación con Julieta (nombre real de Cazzu), a quien, de acuerdo con su versión, sí le avisó que ya estaba saliendo con alguien.

© Getty Images El cantante salió a dar la cara, luego de que Cazzu diera su versión de la historia en un programa argentino.

La versión de Nodal

Por momentos, molesto, el intérprete de Cazzualidades, fue tajante a la hora de hacer referencia a la emotiva historia que Cazzu compartió, en la que aseguró, fue muy complicado enterarse de la relación de su ex, como el resto del mundo, mientras tenía que maternar a una bebé de sólo ocho meses de edad: "Aquí no hay ninguna pobrecita, aquí no hay víctimas, aquí nadie es víctima de nadie, las cosas se hablaron claras y en la cara, porque así se tiene que hacer las cosas", dijo.

Nodal dio a conocer que, ayer por la tarde, sostuvo una conversación telefónica con la mamá de su hija, en la que le comentó su malestar por las declaraciones de Ángela a la ABC News, hace unos días: "Me dijo: 'Vi una entrevista en la que Ángela dijo no sé que'. Ok, yo lo que tengo entendido y, no puedo hablar por nadie, más que por mí, es que estamos en buenos términos, estamos de acuerdo, en no estar de acuerdo, y estamos en la misma página de que se acabó el amor, yo nunca estuve con nadie, estando con Julieta", añadió.

© Getty Images El cantante aseguró que tiene los mensajes de texto con los que le avisó a Cazzu que estaba saliendo con alguien.

El aviso

Contundente, Nodal aseguró: "Jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes en los que se le avisó que yo estaba con Ángela". Según contó, tras terminar su relación, le dijo: "Le informé, no puntualmente estoy con Ángela, ni mucho menos, pero ya habíamos terminado y todo. Le dije: 'Oye Julieta, vamos a sacar un comunicado, porque yo voy a empezar a salir con alguien y es bastante público y no quiero que se enreden las cosas'. Yo empiezo a salir con Ángela, sale el comunicado, y dicho y hecho, al día siguiente sale nuestra primera foto juntos", explicó.

A pesar de que en la entrevista que dio Cazzu, nunca hizo referencia directa a Ángela Aguilar, ni mencionó la palabra engaño, Nodal se sintió en la necesidad de aclarar que su actual pareja no fue la tercera en discordia en esta historia: "Mi esposa jamás se metió en una relación, jamás fue mi amante, mi esposa es un mujerón, que no tienen ni idea, ni idea del mujerón que es, un hogar sólido nunca se rompe, vuelvo y repito, nadie se nos metió".

© IG @nodal En este live, Nodal salió en defensa de su esposa.

Su lado más protector

Siempre respetuoso, a la hora de mencionar a Ángela, Nodal agregó: "A mi me toca defender la parte de mi esposa, me toca defender mi parte y ahí está, nunca hubo infidelidad y ahí están los mensajes, se le hizo saber a ella". El cantante también salió en defensa del sentimiento que existe entre él y la menor de los Aguilar: "Ángela y yo, nos amamos, decidimos casarnos, decidimos estar juntos, no sé qué más añadir".

Tras declararse completamente enamorado de su esposa, reveló que la mamá de su hija tiene un sitio especial en su vida: "Yo nada más quería salir a dar la cara (...) a Julieta le tengo mucho respeto y el cariño que se corresponde, a Inti la amo", explicó. A pesar de que su esposa, Ángela Aguilar, sí ha hablado públicamente del tema, el cantante mostró su descontento con la decisión de Cazzu de dar su versión: "Esta historia no era para el público, para los medios, ahora lo es, ya está, Julieta lo habló. Yo se lo dije: 'Ya no siento amor, se terminó'", aseguró.