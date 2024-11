Cazzu se conmueve al recordar su ruptura con Nodal: 'Se rompió más que un corazón'

Después de cinco meses de silencio, por fin, Cazzu habló por primera vez de la ruptura con Christian Nodal, papá de su hija Inti, en una conmovedora charla en el programa argentino PLP, donde trabaja su mejor amiga, La Joaqui, y donde la cantante encontró el espacio seguro para hablar de los temas que, hasta ahora, no se había atrevido a nombrar. A lo largo de las casi dos horas de programa, la intérprete de Brinca, compartió varias puntos de vista sobre el papel de la mujer en el mundo de la música, la maternidad y reconoció que se sintió obligada a hacer referencia a la separación y, reciente matrimonio de su ex, luego de que la actual pareja del sonorense, hiciera alusión a sus sentimientos, en una reciente entrevista que concedió, en inglés, para la televisión norteamericana:

"Para mí, este tema es tan privado y tan sensible, tan doloroso, que me hubiese gustado nunca decir nada, pero se está poniendo en duda mi integridad como persona. Yo no sería jamás capaz de formar parte de un plan tan retorcido, como el que se sugiere, citando lo que se dijo, también se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce y no sabe cómo la pasé". Cazzu

© @cazzu/Tiktok La cantante reveló que para ella, el proceso de separación fue muy duro.

Su dolorosa separación

Cazzu confesó que decidió hablar, porque todo tiene un límite y, tras guardar un silencio de reconstrucción, en medio de la tormenta mediática que resultó su ruptura, se sintió aludida, luego de que Ángela Aguilar asegurara que, desde el inicio de su relación con Nodal, meses antes de hacerse público, Cazzu ya estaba enterada de esta relación, situación que la argentina desmintió categóricamente: "Hace poco sucedió algo que sí me hizo sentir que estaba en mi límite y que era necesario, aclararlo, usar mi voz, que la he usado para tantas cosas siempre, pretendiendo que sea lo mejor para decir mi lado de la historia", explicó.

Reconoció que, debido a que no suele compartir detalles de sus vida privada en público, consideró que no fue correcto que la actual esposa de su ex tuviera la osadía de hablar de sus sentimientos ante un medio de comunicación, asegurando que nadie había resultado herido en esta situación: "Se dijo que no se rompió ningún corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo y se rompió más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho y fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con muchísimo respeto con todos, sobre todo, porque tengo una hija, que tiene un papá que va a ser siempre su papá".

© IG @cazzu Cazzu negó categóricamente la versión de Ángela Aguilar sobre que ella sabía de su relación con Nodal.

Un gran ejemplo para Inti

Aunque Cazzu hubiera preferido seguir ajena a la polémica, explicó que considera muy importante enseñarle a Inti cuándo es necesario defenderse: "Siento que un ejemplo para mi hija es que, cuando las cosas transgreden una línea, hay que enseñarle a poner límites cuando te obligan a hacerlo (...) yo me siento obligada a hacerlo, porque pasaron cinco meses de una situación terrible, en la que se hizo todo mal, yo le di vuelta a la página y seguí con mi vida, jamás estorbé, ni tuve intención de estorbar a nadie", reconoció la argentina.

En esta conversación, la cantante reveló que, tanto públicamente, como en privado, se mantuvo respetuosa de la vida de su ex, pese a la vorágine de acontecimientos que tuvo que enfrentar tras su separación: "Mi casa ha sido un lugar de mucho respeto donde siempre se ha recibido, las dos veces que recibí a su papá en mi casa, fue siempre lleno de respeto, la comunicación siempre ha sido así y quisiera que, de alguna forma, se me retribuya, porque yo no hice nada más y no le hice daño a nadie".

© Getty Images Cazzu recordó que, cuando Nodal terminó su relación, le negó que hubiera otra persona.

Desmiente la versión de la esposa de su ex

Cazzu aseguró que toda la narrativa propuesta por la actual esposa de su ex, se contrapone con lo que ella estaba viviendo en realidad: "Lo terrible es que dicen una mentira atroz, que es que yo tenía conocimiento de la relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hace poco, lo que empeora todo, propone esta historia de que ellos están juntos muchos meses antes de decirlo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento, entonces, quiere decir que se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, yo acababa de parir. La historia que yo conocía, hasta hace unos días, se convirtió en algo mucho peor".

La cantante contó que, cuando Nodal decidió terminar la relación con ella, nunca le mencionó a otra mujer, a pesar de que ella se lo cuestionó, un detalle que contradice en todo la versión de los esposo: "Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa, a mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto, existió la pregunta, ¿hay alguien más?, la respuesta fue no, yo me enteré de la relación entre ellos, como se enteró todo el mundo, a través de redes, me sorprendí, porque yo a ella la conocía", recordó Cazzu quien, admitió que, en un principio no creyó que fuera cierto.

© IG @cazzu La argentina pidió respeto y solicitó que no se hable más de ella y sus sentimientos en público.

Pide respeto

Por último y tras exponer por primer vez su verdad, Cazzu pidió a todos los involucrados cerrar ese capítulo y dar vuelta a la página, por el bien de su bebé: "Todos queremos ser felices y cada uno hizo lo que hizo para buscar esa felicidad, yo lo único que hice fue limitarme a respetar. Lo que digo acá lo digo con muchísimo respeto, pero con este límite que siento necesario, no mientan sobre mí, no hablen de mis sentimientos, no hablen más de mí, si no es por mí, háganlo por mi hija y sino, bueno, ¡ya fue!".

En una parte de esta conversación, la argentina también citó una de las declaraciones de Ángela Aguilar en la que aseguraba: "Somos todos adultos", pues hay una grave inconsistencia en esta aseveración: "No, no es cierto, no somos todos adultos, hay una bebé y esa es la vida más importante que proteger", comentó tajante.