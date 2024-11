Ángela Aguilar responde cómo enfrenta las críticas: 'La gente hablará de lo que no sabe'

Ángela Aguilar es, una vez más, el centro de atención en el mundo virtual. Luego de su entrevista con ABC, que habría provocado que Cazzu rompiera el silencio sobre el triángulo amoroso que tendrían con Christian Nodal, la cantante fue nombrada Mujer del Año por la revista Glamour, mención que generó un sinfín de comentarios en las redes sociales, que se suman a las críticas de meses atrás, mismas de las que ella está enterada.

© Getty Images

Sin mencionar, de forma directa, a su esposo o cómo es que inició su relación, Ángela concedió una entrevista para la publicación, en la que asegura que se siente "poco merecedora" del título: "No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer". A pesar de ello, Ángela compartió que siente una gran responsabilidad para las niñas o jóvenes que escuchan su música, para quienes sería un ejemplo a seguir. Un público al que ella está enfocada, ya que opina que las críticas en su nombre han sido bastante duras.

"Me gustaría recalcar que tengo 21 años. Estoy apenas viviendo, aprendiendo a ser, y descubriendo qué quiero ser", dijo para la publicación. Y sobre sus errores, agregó: "A veces me ven con un estilo más maduro y puedo no parecer tan joven en mi comportamiento, pero estoy en ese proceso de aprendizaje y vida".

Así se enfrenta a las críticas

Ser la protagonista de miles de mensajes a diario no debe ser fácil. ""He vivido muchas cosas en estos últimos tres años, desde rumores falsos hasta el impacto de los deep fakes, que para mí fue muy fuerte", explica. Por ello es que Ángela Aguilar ha tomado medidas, como ir a terapia, para evitar que todos ellos le afecten de manera directa.

© John Parra

"No diré que los comentarios no me afectan, porque eso sería inhumano. Pero lo que sí sé es que no me definen", explicó. Y continuó tajante: "Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe, y no es mi responsabilidad explicarles nada. Si quiero hacerlo, lo haré, pero no tengo necesidad de justificarme".Ángela hizo una mención especial para su familia, que la ha ayudado en esta situación, apoyándola; aunque aseguró que está bajo la flexibilidad de aprender y cambiar.