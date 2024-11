A corazón abierto, Pepe Aguilar revela cómo asumió la noticia de la boda de Ángela Aguilar: 'Sí, me dolió'

Una de las bodas más mediáticas del espectáculo mexicano ha sido la de Ángela Aguilar con Christian Nodal, un romance que tomó por sorpresa a los respectivos fans de los cantantes, quienes han gritado su amor de manera pública tanto en redes sociales como en los escenarios. Al respecto, Pepe Aguilar, papá de Ángela, ha expresado cómo asumió la noticia de que su hija se casaría con tan solo 20 años, una situación que según afirma no fue sencilla de asimilar, aunque hoy se siente orgulloso de verla realizada mientras camina de la mano de un hombre que la quiere y respeta.

© Getty Images Pepe Aguilar está orgulloso de apoyar a sus hijos.

Las confesiones de Pepe sobre la boda de Ángela con Christian

Con total claridad y como pocas veces, Pepe se sinceró durante una reciente entrevista con el comunicador Mariano Osorio, quien directamente le preguntó cómo recibió el tema del noviazgo entre Ángela y Christian cuando él se encontraba de vacaciones por Japón. “No te voy a mentir, las expectativas no eran que mi hija se casara a los 20 años. Entonces de repente pues sí es un shock…”, dijo durante la charla, en la aseguró que el hecho de que la jovencita se casara con un cantante no representó algún conflicto para él. “Somos diferentes versiones de Dios, qué importa que sea un artista, que sea alguien que hace circo o alguien que bolea botas. Te lo juro, con que sea una buena persona…”.

En ese sentido, Pepe recordó cómo él se comprometió con su esposa Aneliz cuando él solo tenía 19 años, por lo que de alguna manera se ha visto reflejado en Ángela. “Pasa la vida, pasan los años y me vuelvo padre y mi hija se casa a los 20 años. Muy rápido, como es la usanza ahora de los jóvenes…”, dijo el intérprete, quien ahora se mantiene motivado por sus proyectos profesionales y su vida junto a la madre de sus hijos.

© Getty Images Chtistian Nodal, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar.

La historia de amor entre Ángela y Christian según Pepe

Al ahondar en sus declaraciones, Pepe Aguilar recordó el momento en que Christian se acercó a él para hacer de su conocimiento sus sentimientos hacia Ángela. Según ha revelado, ambos también se conocían de mucho tiempo atrás. “Christian fue a hablar conmigo y con la familia, pero la verdad creo que ellos ya tenían una historia desde que eran chiquillos. No sé nada, la neta, no fueron novios ni nada. Yo lo contraté a él la primera vez que fui a Estados Unidos, en una gira, y ahí se conocieron, actuó como en 16 shows, 18…”.

© IG @nodal Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Para Pepe, la boda de su hija Ángela implicó sumergirse en un mar de emociones encontradas, especialmente porque la joven es la hija que guarda más apego hacia él. “Obviamente después de 20 años de tener completa y total responsabilidad sobre uno de tus hijos, de una hija que siempre estuvo muy cercana a mí, inclusive más que sus hermanos, claro que es una muerte de una forma de ser, pero es un nacimiento de otro, la cosa es ver lo segundo…”, afirmó, para luego agregar: “Sí se casó mi hija, sí me dolió, sí quiero que la trate bien su esposo. Sí se da a querer, sí lo quiero al canijo. Me cae muy bien, siempre me cayó muy bien y me sigue cayendo bien. No hay ningún tema ahí…”, explicó en la reveladora conversación.