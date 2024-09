Así dice ‘Cuídamela bien’, la canción de Pepe Aguilar a Christian Nodal: ‘Demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo’

Los artistas encuentran en la música el mejor medio para expresar sus emociones, tal y como Pepe Aguilar lo ha hecho a través del tema Cuídamela bien, el cual recién lanzó esta semana. Aunque el tema no hace mención directa a su yerno Christian Nodal, para muchos la canción es un mensaje para el joven cantante, quien se casó con Ángela Aguilar el pasado 24 de julio. De hecho, los enamorados cumplieron dos meses de casados hace unos días, por lo que están viviendo en plenitud esta etapa como marido y mujer.

© @programahoy Ángela Aguilar caminó hacia el altar de la mano de su padre en el día de su boda el 24 de julio

Desde la semana pasada, el adelanto del tema causó revuelo por las directas hacia el cantante de regional mexicano, sin embargo, ahora al escuchar detenidamente la canción, Pepe Aguilar deja ver las emociones encontradas que está sintiendo, pues si bien está feliz por la boda de su hija, por otro lado teme que esta salga lastimada.

© @pepeaguilar_oficial 'Cuídamela bien', el nuevo tema de Pepe Aguilar con dedicatoria a su yerno

Aquí la letra del tema:

No es noticia nueva que ella está contigo/ Bien lo sabe el mundo y todos son testigos/ Tan rápido el tiempo pasó/Y mi ángel alguien más me arrebató/ Y no da la cara el bandido

Voy a ser muy claro/ Haz las cosas bien/ Porque para forajidos, mijo, aquí no es/ Y sé que es fácil ser cab**/Yo mismo estuve en esa situación/Pero es más hombre el que se queda y perdón si me pongo un poco rudo es que me dio el gane un chamaco suertudo

Cuídamela bien, ya la enamoraste/ya te la llevaste qué le voy a hacer/Nunca es que fue mía y yo ya sabía que la iba a perder/Y pa tu suerte ahora está contigo/Que les vaya bien

© angela_aguilar_ Los ahora esposos se casaron el pasado 24 de julio

Cuídamela bien, tal vez no es perfecta/ Pero te aseguro que sabe querer/Te bastaron rosas pa que mi orgullosa cayera a tus pies/ Y de frente te doy un consejo/ si la quieres bien, no la cambies porque se te da muy bien/Cuando le llevaste rosas, me hice el fuerte/ Y en las serenatas no pude correrte/El águila ya despegó/ Y el que no da la cara ahora la dio

Admito que das a quererte y perdón/Si me pongo un poco rudo es que me dio en la mad** un chamaco suertudo/ Cuídamela bien/ Aquí donde me ven, botella tras botella/No me siento bien, pues nada pend** /Le quitaste al viejo la mejor mujer/ Y que suerte que ahora está contigo/Que les vaya bien

Ámala cabr**, demuéstrale al mundo/ Que agarraste el rumbo y tienes corazón/ Hazla tan feliz como en la vida siempre quise hacerlo yo/ Y en el ojo del ciclón/ Por mi parte yo les doy la bendición/Y siempre desearé el bien de su relación

En el tema, Pepe Aguilar habla de como se dio la conquista de Nodal hacia Ángela, a quien llenó de rosas y serenatas, entre otros detalles que la hicieron suspirar. También le da un valioso consejo: "Si la quieres bien, no la cambies porque se te da muy bien". Es en ese verso donde el intérprete de regional mexicano hace un discreto guiño al pasado amoroso de su yerno.

Además de referirse en su tema a un 'forajido', Pepe hace otra referencia al nuevo esposo de su hija, cuando dice 'Botella tras botella' hacia el final de la canción, pues ese es justo el título de una canción de Nodal en colaboración con Gera Mx, lanzado en 2021.

Hacia el final del tema, le hace una petición especial a Nodal; que ame a su hija por sobre todas las cosas y que con esto, demuestre al mundo que ya cambió y maduró, dejando atrás las polémicas que rodearon su vida personal en los últimos años. "Ámala cabr**, demuéstrale al mundo/ Que agarraste el rumbo y tienes corazón/ Hazla tan feliz como en la vida siempre quise hacerlo yo".

Una boda precipitada

En una entrevista reciente con el programa de televisión colombiano La Red, de la cadena Caracol TV, el artista admitió que la relación de su hija con Nodal fue inesperada, así como la decisión de casarse. "Fue muy rápido el noviazgo de Ángela con Christian, fue muy rápida la decisión de quererse casar y eso sí fue un shock", señaló con total sinceridad.

Christian Nodal y su expareja, la cantante Cazzu, dieron a conocer su ruptura en mayo pasado, tras un poco más de dos años de relación y una hija en común, la pequeña Inti. Semanas después, en junio, Nodal y Ángela Aguilar confirmaron a través de las páginas de ¡HOLA! que estaban en una relación. El 24 de julio, en medio de la sorpresa de sus fans, la pareja de cantantes se dio el 'sí, acepto' en una íntima boda en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, en México.