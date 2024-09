'Para forajidos, mijo… aquí no es': la dedicatoria de Pepe Aguilar a Christian Nodal en su nueva canción

Puede que entre Pepe Aguilar y su yerno Christian Nodal exista una buena relación, tal y como lo han venido asegurando desde hace tiempo, sin embargo, el líder de la dinastía Aguilar ha lanzado el adelanto de una canción que pareciera ser un sutil mensaje para el esposo de su hija menor, Ángela Aguilar. A unos días de que la joven pareja cumpla dos meses de casados, el padre de Ángela ha sacado a la luz parte del tema que ha causado revuelo, pues en los primeros versos hace alusión a un 'forajido'. Curiosamente, es con ese adjetivo con el que Nodal se ha hecho acompañar en los últimos años, incluso así figura en su biografía de Instagram y ha nombrado con esa palabra un EP y una gira.

© Getty Images (De izq. a der.) Ángela Aguilar, Pepe Aguilar, Christian Nodal y Leonardo Aguilar

¿Qué dicen los primeros versos del tema?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Pepe Aguilar compartió un extracto del tema, el cual saldrá el 26 de septiembre. "Voy a ser muy claro/ haz las cosas bien/ porque para forajidos, mijo aquí no es/ y sé que es fácil ser cab** /yo mismo estuve en esa situación", se escucha cantar con sentimiento al intérprete, quien pareciera enviarle un mensaje a Nodal, pues este se ha casado con una de las joyas más preciadas de Pepe; su hija Ángela Aguilar.

Así suena parte del nuevo tema de Pepe Aguilar

Como era de esperarse, el tema ha causado gran revuelo, ya que se ha tomado como una indirecta a Nodal; de que este cuide y respete a su esposa, con quien se casó apenas el pasado 24 de julio. No hay dudas de que la canción hace una clara alusión al marido de su hija; incluso este en su cuenta de Instagram se hace llamar EL FORAJIDO.

© programahoy Ángela Aguilar caminó hacia el altar del brazo de su padre, en el día de su boda

"No puedo esperar más a escucharla completa", "Me encantó", "Oh por Dios", "Es un genio", fueron solo algunos de los comentarios de por parte de los seguidores del cantante, quienes estaban entre el asombro y la impaciencia por escuchar completo el tema y ver si hay más dedicatorias.

El 'disgusto' marital entre Ángela y Nodal

Hace unos días, la intérprete de Mis amigas las flores acudió a la inauguración en la que se exponen varios de los vestidos que ha usado a lo largo de su carrera. Dichas prendas son una explosión de color destacando por los elementos del folclor mexicano. Fue en este evento en el Consulado General de México en Houston, Texas que la más joven de los Aguilar contó, en tono bromista que Nodal se había molestado con ella por no haberlo acompañado al inicio de su gira Pa'l Cora en Estados Unidos.

"Dejé a mi marido para poder venir aquí". El comentario de Ángela causó las risas de los presentes. Enseguida, la intérprete de 20 años agregó: "Se enojó conmigo porque hoy empieza su gira, entonces, pues bueno, nada más...", dijo. Desafortunadamente, las agendas de ambos se empalmaron; el mismo día que se llevó a cabo la inauguración de la muestra coincidió con el arranque del tour de Nodal, por lo que a ella no le fue posible estar a su lado.

'Yo estoy con su tesoro'

A mediados de este mes, Nodal participó en el canal de YouTube de Molusco TV y fue ahí donde abordó cómo es su relación con su suegro, consciente de que Pepe Aguilar quería solo "lo mejor" para su hija, el cantante dijo: "Siempre ha habido mucho respeto musical y artístico".

© angela_aguilar_ Los ahora esposos se casaron el pasado 24 de julio

"Yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo, ¿por qué?, no sé", expresó sobre la personalidad de Pepe Aguilar. "Conmigo ha sido súper bueno, es una persona que ha sido muy empática”, agregó. "Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y bueno, yo estoy con su tesoro básicamente. Estoy con una de las personas más bellas que tiene en la vida, uno de sus amores más grandes. Él me ha recibido con mucho amor, con mucho respeto", añadió.