¿Ya no le dice amor? Ángela Aguilar revela por qué dejó de llamar así a Nodal

Desde que Ángela Aguilar y Cristian Nodal confirmaron su relación, en exclusiva para ¡HOLA! AMÉRICAS , la pareja comenzó a compartir con sus seguidores en redes sociales momentos especiales juntos. Poco a poco, se han ido abriendo con su comunidad virtual a la que le han compartido importantes acontecimientos, como las fotos más románticas de su boda, realizadas a finales de julio pasado, en una hacienda ubicada en el estado de Morelos. De todas las publicaciones que realizaron entorno a su enlace matrimonial , hay una en especial que le dio la vuelta al universo cibernético, se trata de un video en el que la novia agradece a Premios Juventud por su nominación y en el que, de manera inesperada , aparece su esposo Nodal lanzando un beso a la cámara. Aquel video se viralizó de inmediato por el tono en el que la cantante le dice: “¡Amor!”, al sonorense.

© IG @angela_aguilar_ El próximo 24 de septiembre, Ángela y Nodal celebrarán dos meses de feliz matrimonio

Ya no le dice amor

A partir de ese momento, el video de Ángela diciéndole amor a Nodal, cobró relevancia en redes donde se reprodujo una y otra vez. Como si se tratara de un déjà vu , hace unas horas, la joven tomó su cuenta de Instagram para grabar un nuevo video, esta vez, por su nominación a los Latin Grammy , en el que, una vez más, su esposo mostró su lado más simpático al volver a llamar su atención, mientras ella hablaba, momento en el que la cantante reaccionó exactamente igual, exclamando: “¡Amor!”, aunque rápidamente se retractó les confesó a sus seguidores por qué ya no se refiere así a su esposo. .

A bordo del jet privado, donde también se encontraba Nodal, Ángela se dirigió a sus seguidores: “Angelitos, estoy súper contenta con la nominación a los Latin Grammys con Bolero, como Mejor Disco del Año estoy…”, dijo, mientras un grito en el fondo (de Nodal), la asustó, a lo que reaccionó con un: “Ay Dios, ¡amor!”, instante en el que, rápidamente rectificó y explicó entre risas: “Ay no, ya no puedo decir amor, porque me hacen memes”.

© Getty Images La cantante reveló que ya no le dice 'amor' a su esposo

Después de evitar otro momento viral, Ángela continuó agradeciendo por su nominación, con una sonrisa en el rostro, que delata lo bien que la pasa junto a Nodal: “El punto es que estoy muy contenta y agradecida, junto a mi amiga Becky G, Leonardo, lo hicimos, estoy muy contenta por estar en esta nominación contigo y nada, ahí nos vemos en los Latin Grammys”, comentó la cantante sobre la entrega que se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre.

Video relacionado

© IG @monicac0rgan Desde su boda, el matrimonio es inseparable

Nodal, orgulloso de su esposa

La entrega de los Latin Grammys se podría convertir en la primera entrega de premios en la que Ángela y Nodal desfilen por primera vez juntos sobre una alfombra roja, como marido y mujer, un momento muy esperado por los fans de la pareja. Mientras eso sucede, el matrimonio continúa apoyándose mutuamente; en los próximos días, la cantante acompañará a su esposo por su gira por Estados Unidos, donde en próximas fechas se presentará en California.