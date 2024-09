Mamá de Nodal se encuentra hospitalizada y esto es lo que se sabe al respecto

Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, causó preocupación este fin de semana tras compartir una imagen en una cama de hospital por medio de un mensaje. Y es que este suceso ha ocurrido luego unos días agitados para el cantante ya que, recientemente, toda su familia celebró el primer año de su hija Inti, entre ellos su querida progenitora. Fue este domingo pasado que Silvia Cristina Nodal Jiménez hizo público que se encontraba bajo cuidados médicos con una instantánea de su brazo conectado a una sonda intravenosa con fecha del 12 de septiembre de 2024.

© @cristy_nodal La madre de Christian Nodal estuvo ingresada en el hospital y alarmó su estado de salud

La noticia alarmó a muchos ya que, como sabemos, la mamá de Nodal dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer al colon en abril de 2022, enfermedad que aparentemente superó. Tan solo unas horas después de haber subido unas tiernas imágenes del festejo cumpleañero en honor a su nieta, Cristy generó zozobra dentro de su círculo más cercano. Aunque no se sabe exactamente qué le sucedió, ella no dudó en agradecer por los buenos deseos.

"¡Agradezco primeramente a Dios! ¡Por llenarme de su bendición y protección una vez más!", escribió. "Gracias por sus oraciones, familia bella y amigos queridos, gracias por enviarme fuerzas en todo momento. ¡Gracias a Dios todo salió bien!", finalizó sin brindar mayores detalles.

Del mismo modo, se desconoce si su visita al nosocomio se deriva de un chequeo de rutina tras el padecimiento que le fue detectado hace dos años. Lo cierto es que, según lo visto en sus redes, la ahora suegra de Ángela Aguilar estaría fuera de peligro.

© @cristy_nodal Cristy Nodal compartió mensajes de agradecimientos a todos los que estuvieron al pendiente de su progreso

Una semana agridulce

Tras el esperado reencuentro entre Nodal y Cazzu debido a la celebración del primer año de Int –su hija en común– han trascendido varios momentos que han opacado un poco la primera vuelta al sol de la bebé: señalamientos hacia Ángela Aguilar, un posible distanciamiento de la familia del cantante y hasta una enérgica aclaración del compositor de 'Botella tras Botella', en el cual se vio en la necesidad de aclarar el por qué de su decisión de no compartir fotos con su pequeña.

© @cazzu Cazzu e Inti en la fiestade cumpleaños

"Hablan tanta mi***, se inventan tanta mi***, que yo no tengo estómago para leerlos. Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hacen. Se hace un mi*** en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien. Yo no, yo no, yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso", expresó. Lo cierto es que el cariño por la nena es notable tanto de parte de su padre, su madre y toda la gran familia que tiene alrededor.