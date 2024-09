Pepe Aguilar admite que la boda de su hija Ángela Aguilar fue algo precipitada

Tal y como ocurrió con la confirmación de su romance, Ángela Aguilar y Christian Nodal tomaron por sorpresa a sus seguidores al revelar que tras un mes de relación, se habían casado. Una decisión que si bien, fue celebrada por quienes apuestan por su amor, también generó todo tipo de reacciones. Sin embargo, más allá de todo lo que se dijo sobre la boda de los jóvenes cantantes, ambos contaron con el total apoyo de sus respectivas familias, quienes los acompañaron en este momento tan importantes en su relación. Tal y como lo compartió Pepe Aguilar en una reciente entrevista, en la que respaldó las decisiones de su hija en cuanto a su vida personal, aunque admitiendo que las cosas no se dieron como él hubiera querido, pues consideró que se dieron de forma precipitada.

Pepe ha dejado en claro en más de una ocasión que siempre apoyará a su hija en todas sus decisiones

Fue durante una charla que sostuvo con el programa de televisión colombiano La Red, de la cadena Caracol TV, que el artista expresó su sentir sobre la reciente boda de su hija, un instante en el que coincidió con algunos de los seguidores de los Aguilar, quienes consideran que las cosas se dieron de forma muy rápida. "Fue muy rápido el noviazgo de Ángela con Christian, fue muy rápida la decisión de quererse casar y eso sí fue un shock", señaló el artista con total sinceridad.

El cantante relató cómo fue que vivió el momento en el que entregó a su hija en el altar

A pesar de su sentir al respecto, el intérprete no ha dejado de mostrarle su apoyo a su hija y a su ahora esposo, por lo que no dudó en compartir con el show cómo fue que se sintió al ver a su hija menor llegar al altar. "Pensé que iba a llorar... y luego ponen una canción de mi mamá (Flor Silvestre) que le cantaba a mi papá (Antonio Aguilar). Estaba esperando más tristeza, más golpe en el corazón y no. Me dio una sensación extraña escuchar a mi madre cantar y llevar a mi hija casarse, pero también alegría, qué cosa tan extraña", agregó.

En ese mismo sentido, Pepe fue cuestionado sobre si al llegar al altar y entregar a su hija a Christian les dijo algo o les dio un consejo, algo sobre lo que el artista fue muy sincero, pues reveló que no dijo nada, pero que a través de sus gestos y su mirada quiso dejar en claro su sentir. “Creo que... asentí nada más, así como: ‘Aquí está, que sean muy felices… y mucho cuidado’”, explicó.

¿Cómo es la relación de Pepe y Nodal?

Hace unas semanas, Christian Nidal sostuvo una entrevista con el canal de YouTube Molusco TV, en la que se sinceró respecto a su relación con Pepe, revelando que, hasta antes de iniciar su noviazgo con Ángela, estaban unidos solo a nivel profesional. “Siempre había mucho respeto musical y artístico”, comentó el intérprete de canciones como Botella tras Botella. “Yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo, ¿por qué?, no sé. Conmigo ha sido súper bueno, es una persona que ha sido muy empática”, agregó el joven artista al dejar en claro que nada de lo que se dice en torno al hijo de Antonio Aguilar es cierto.

Pepe Aguilar reveló cuál fue el mensaje que le envió a Christian al momento de entregarle a su hija