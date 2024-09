Pepe Aguilar comparte nuevos y reveladores detalles sobre la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Hace unas semanas, Ángela Aguilar y Christian Nodal unieron sus vidas en matrimonio, tan solo unos meses después de haber hecho público su romance. Y aunque la pareja poco a poco ha ido revelando algunos detalles de lo que sucedió aquel día en el que se juraron amor eterno, ahora ha sido Pepe Aguilar, quien ha compartido nuevos detalles respecto a esta fecha tan especial para su familia. Y es que durante una charla con una estación de radio de Colombia, el intérprete fue cuestionado sobre este tema, por lo que incluso reveló quién fue el encargado de pagar por la ceremonia y la recepción.

© IG: @programahoy Pepe Aguilar reveló que fue él quien pagó la boda

Fue durante una entrevista que sostuvo con Los 40 Colombia, que uno de los entrevistadores cuestionó de forma directa y sin rodeos al intérprete: " ¿Su merced pagó el matrimonio?", a lo que Pepe respondió con su característico sentido del humor. "¡Pues es que no te queda de otra! Claro que sí, absolutamente", expresó con total honestidad y entre risas.

© IG: @nodal Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en julio pasado

El conductor del programa insitió con el tema, por lo que quiso indagar sobre si Nodal habría hecho algún desembolso para la realización de su boda, algo a lo que el intérprete reaccionó con una respuesta que no dejó a nadie indiferente. "¿Qué crees? Mi yerno no me dijo: 'Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo?'", algo que hizo reír a carcajadas, pues era obvio que Pepe solo bromeaba, pues se encargó de dejar en claro que Christian es una persona maravillosa.

Video Relacionado

Al ser cuestionado sobre el costo total de la boda, Pepe dejó entrever que lo que pagó fue un precio muy alto. "No me recuerdes esas cosas porque te voy a pedir ahora también tequila", bromeó. Y aunque se negó a hablar de cifras, sí reveló cuál fue su expresión al ver la cuenta: "¿Quién hizo eso?", dijo entre risas.



¿Cómo es la relación de Pepe y Nodal?

Hace unas semanas, Christian Nodal se sinceró, como pocas veces, para referirse a la relación que mantiene con su ahora suegro, Pepe Aguilar, una oportunidad en la que se encargó de resaltar la buena sintonía que hay entre ellos ahora que son familia. “Yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo, ¿por qué? No sé. Conmigo ha sido súper bueno, es una persona que ha sido muy empática”, agregó el joven artista al dejar en claro que nada de lo que se dice en torno al hijo de Antonio Aguilar es cierto.