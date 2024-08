¿Cristian Castro o Luis Miguel? Por primera vez, Christian Nodal revela de quién es fan

Motivado por el presente, Christian Nodal disfruta de su rotundo éxito en la música, una satisfacción que se conjuga con la dicha de vivir pleno en el aspecto sentimental, a un mes de haber celebrado su boda con Ángela Aguilar. En la cumbre de su carrera, el cantante también ha concedido algunas entrevistas para hablar de su vida personal, espacios en los que las revelaciones sobre sus gustos musicales tampoco han faltado. El intérprete de canciones como Adiós Amor y No Te Contaron Mal, fue más allá durante una reciente charla al opinar de Cristian Castro y Luis Miguel, dos de las figuras más reconocidas de la música latina.

© Getty Images Christian Nodal habló como nunca de El Sol.

Nodal habla de Cristian y Luis Miguel

El cantante acudió como invitado al podcast del presentador puertorriqueño Jorge Pabón, mejor conocido como El Molusco, quien en un instante de la plática quiso conocer la opinión del cantante sobre Cristian Castro y Luis Miguel. “Yo no sé por qué a la gente le gusta comparar tanto entre artista y artista, son totalmente diferentes…”, comentó entre risas, para luego destacar una de las cualidades más notables en la personalidad de Cristian. “Cristian Castro tiene un rango vocal, -no sé si escuchaste cuando él tenía una banda de rock-, está increíble…Es un tipo muy gracioso…”, expresó.

Nodal ahondó en sus declaraciones para hablar entonces de Luis Miguel, uno de los cantantes con una de las carreras más exitosas de la música en español. “Luis Miguel siempre ha estado impecable en la carrera. Yo no nací cuando Luis Miguel ya estaba mega pegado, iba empezando o lo que sea, pero lo que me ha tocado a través de mi familia, o lo poco que he visto, siento que es una persona muy impecable, en entrevistas, en el escenario, los videos, su carrera, su imagen, todo…”, contó.

© Getty Images Christian Nodal destacó las cualidades de Luis Miguel como figura musical.

¿De quién es fan Nodal?

Luego de expresar su postura sobre Cristian y Luis Miguel, Nodal fue directo al responder cuál de los dos es el cantante que más le gusta. “Son dos polos opuestos (Cristian y Luis Miguel). A mí, vocalmente, me gusta más Luis Miguel…”, expresó sin ahondar en más. De esta manera, el ídolo del regional mexicano despeja una de las incógnitas relacionadas con sus preferencias musicales, mientras disfruta de ser uno de los exponentes actuales más reconocidos del género regional mexicano, el cual sigue tomando fuerza a nivel global.

© Getty Images Para Nodal, Luis Miguel es su cantante preferido gracias a su rango vocal.

Para Nodal, no hay mayor privilegio que dedicarse a lo que más le apasiona. Gracias a ello ha podido consolidar una carrera que le ha permitido conquistar éxitos en diversos lugares del mundo. Tras haber compuesto su primera canción a los 13 años, hoy la historia es completamente distinta para él. “Me siento muy feliz de hacer la música que siento en el momento, siempre me he orientado por la música que me apasiona, los artistas que me apasionan, lo he hecho todo de corazón…”, dijo.