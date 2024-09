¿Carin León o Christian Nodal? Pepe Aguilar revela a quien prefiere

En más de una ocasión, Pepe Aguilar ha dejado en claro el gran cariño que tiene por Christian Nodal, el esposo de su hija Ángela Aguilar, así como la profunda admiración que siente por su talento y trabajo, en una reciente entrevista el cantante reveló su preferencia por el trabajo de otro artista. Eso sí, Pepe no que dejado pasar la oportunidad de reiterar el profundo respeto que tiene por su yerno.

Fue durante una charla que el cantate sostuvo con la estación de radio colombiana La Mega, que el artista fue cuestionado respecto al trabajo de Nodal y Carin León, y si es que tenía algún tipo de preferencia sobre alguno. Una pregunta a la que Pepe contestó sin filtros, explicando las razones de su respuesta. "(Prefiero a) Carin León, por mucho, y mira, me cae bien Christian Nodal, se lo he dicho 20 veces, me encanta su trabajo, pero trae otro rollo", compartió.

En ese mismo sentido, Pepe explicó el por qué es que prefiere la música de Carin. "Es una generación más grande, tiene las mismas influencias que yo, nos gustan las mismas canciones y grupos, lo conozco más, a Nodal lo conozco por mi hija y porque lo contraté una vez, cuando me lo llevé de gira”, agregó el artista.

Finalmente, el hijo del icónico Antonio Aguilar reveló que sobre este tema ha hablado con Christian, quien incluso le ha pedido algunos consejos para poder estar entre sus gustos musicales. “Él me responde: ‘Ay Pepe, cómo le hago para que me quieras más a mí’, o sea, es muy diferente”, finalizó.

¿Cómo es la relación de Pepe y Nodal?

Hace unas semanas, Christian Nidal sostuvo una entrevista con el canal de YouTube Molusco TV, en la que se sinceró respecto a su relación con Pepe, revelando que, hasta antes de iniciar su noviazgo con Ángela, estaban unidos solo a nivel profesional. “Siempre había mucho respeto musical y artístico”, comentó el intérprete de canciones como Botella tras Botella. “Yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo, ¿por qué?, no sé. Conmigo ha sido súper bueno, es una persona que ha sido muy empática”, agregó el joven artista al dejar en claro que nada de lo que se dice en torno al hijo de Antonio Aguilar es cierto.