Pepe Aguilar revela las exigencias de Ángela Aguilar en su camerino

Pepe Aguilar se siente enteramente orgulloso de la complicidad construida con su hija, Ángela Aguilar. Además de brindarle su apoyo incondicional en el plano personal, tras la reciente boda de la joven con Christian Nodal, el cantante también se ha encargado de impulsar su carrera musical. De hecho, en próximos días, la familia viajará a Colombia para ofrecer uno de sus exitosos conciertos, razón por la que ahora Pepe visitó el país sudamericano, en donde hace promoción anticipada del espectáculo. Fue durante una entrevista para la radio que el intérprete habló de cómo se da la dinámica con sus hijos, revelando incluso cuáles son las exigencias de Ángela dentro de su camerino antes de salir a cantar.

© Getty Images Pepe Aguilar y Ángela han construido una fuerte complicidad.

Vestidos, incienso y más, así se consiente Ángela

Amable y abierto a compartir detalles de su gira de conciertos, Pepe acudió como invitado a una emisión de Los 40 Principales, en la que habló de cómo ha trabajado con sus hijos en este show que ha llevado por diversos lugares. “Me tienen mucha confianza, soy su productor, de los dos”, dijo durante la emisión. En ese sentido, también explicó que es él quien le da sugerencias a Ángela y a Leonardo sobre el repertorio musical elegido, seguro de brindarles sus mejores consejos y experiencia.

A pregunta expresa de cuáles son las exigencias de Ángela y Leonardo en sus respectivos camerinos, Pepe habló sin filtro alguno. “Ángela (pide) como 50 vestidos, entras a su camerino y digo; ‘¿Yo estoy pagando por esto?’. Incienso, pone cosas en la pared, pone música, le dan masaje, tiene como 20 vestidos, sus joyas…”, reveló el cantante, quien al parecer ha sido muy atento con la joven en ese aspecto. Por tal motivo, es común ver a Ángela lucir llamativos diseños a la hora de salir a cantar, un rasgo que ya forma parte de su personalidad como figura de la música.

© Getty Images Ángela Aguilar ha destacado por sus llamativos atuendos sobre el escenario.

En contraste, Pepe también habló de sus propias exigencias antes de salir a cantar. “Entras a mi camerino, está el triple de grande, pero (hay) tequila, agua, el perro ahí tirado, tierra y ya…”, dijo entre risas. Así mismo, contó cómo es la dinámica en el camerino de su hijo Leonardo, que también es parte del espectáculo. “Leonardo es un tipo más sencillo, es un cuate como de campo, es más parecido a mí en ese sentido. Él nunca está en su camerino, cuando están los shows él anda con los caballos, con sus amigos, está con los músicos, se pone a tocar arriba del escenario, pero escondido para que no se vea, es como su Disneylandia, los shows…”, afirmó.

© Getty Images Pepe Aguilar, feliz de trabajar con sus hijos.

Pepe Aguilar, orgulloso de dar trabajo a sus hijos

Contario a lo imaginado, Pepe asegura que la relación con sus hijos a la hora de trabajar en el show es meramente laboral. De hecho, reveló un poco de cómo se dan algunos acuerdos en la conformación del show. “Yo soy el dueño del show, yo los contrato… evidentemente no es como que: ‘Mijita, ¿qué quieres cantar?’, tampoco es que se haga lo que yo quiera, pero sí, 35 años de experiencia contra 10. Aparte me tienen mucha confianza, soy su productor de los dos. Todo lo que has oído de Ángela Aguilar yo se lo he dirigido…”, explicó Pepe.