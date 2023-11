Pepe Aguilar aclara las cosas sobre su supuesta pelea con Alejandro Fernández

Para nadie es un secreto que lasFernández y Aguilar son los apellidos de las dinastías más importantes en la música regional mexicana. Cada una ha ofrecido al público talentosos cantantes y decenas de temas inmortales. Sin embargo, en su calidad de celebridades, los integrantes de estas familias suelen estar expuestos a los rumores y especulaciones. Hace unas semanas Alejandro Fernández hizo unos comentarios durante un concierto, los cuales fueron sacados de proporción y relacionados a un críptico mensaje que Pepe Aguilar colgó en sus redes sociales. Muchos se apresuraron a asegurar que la supuesta rivalidad entre los intérpretes estaba manifestándose por medio de una pelea virtual. Pero ahora, el intérprete de Miedo ha salido a aclarar lo que realmente pasó.

Todo inició el pasado mes de septiembre durante una presentación en la que Alejandro compartió el escenario con su hijo Alex. “No apoyaría a ninguno de mis hijos si yo no tuviera la seguridad de que mis hijos tienen el talento para ofrecerles algo al público. Entonces, hoy, esta noche, quiero que brindemos un fuerte aplauso para invitar a Alex”, expresó ‘El Potrillo’ al presentar a su primogénito.

Tras unos segundos de aplausos, el mismo Alex dijo “Fernández”, para completar su nombre. “Ni modo que Aguilar, pen***o”, replicó Alejandro, lo que provocó algunas risas entre el público. “Ahí sí me preocuparía mucho”, agregó el cantante, para luego seguir con su presentación.

El video de este momento rápidamente se viralizó, y hubo quien lo consideró como una burla hacia los Aguilar. Por eso, cuando días después Pepe colocó un misterioso mensaje en sus historias de Instagram, muchos lo tomaron como una respuesta hacia ‘El Potrillo’. “No te enojes con los pen****s, no son malos solo son pen****s. Inhala, exhala y piensa: pobrecito, está pen****”, decía el mensaje que retomó el papá de Ángela Aguilar para luego aconsejar: ”¡Usen este post como un mantra el día de hoy!”.

Pepe aclara los supuestos roces

Semanas después de aquella supuesta pelea, el patriarca de los Aguilar ha salido a explicar lo que ocurrió y sí realmente se enfrascó con ‘El Potrillo’ en una pelea virtual. “A mí me pareció súper buena onda de parte de Alejandro que haya dicho eso, por Dios”, dijo el cantante en entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda. “O sea, yo sentí cuando lo vi, porque todo mundo me habló ‘mira lo que está diciendo este gü**...’, y me mandaron las ligas y yo lo vi con mi esposa que estaba a mi lado, te lo juro por lo más sagrado, Mara, cuando lo veo yo sentí hasta como una deferencia de su parte, porque pudo haber dicho el nombre que fuera”, comentó.

“Y como estaba su hijo Alex, como que quiso terminar lo que dijo su papá, y él le dijo, ‘pues ni modo que Aguilar, tarugo’. A mí me pareció chistoso... A mí me pareció por Dios como algo hasta buena onda de su parte, o sea, pudo haber dicho lo que sea y lo único que hace (es que) pone a las dos familias en el mismo nivel, y las pone como dos referentes... está chistoso”, señaló “Pero luego llegan y algún usuario y algún medio que no quiere trabajar tanto, se agarra lo que dicen y lo publican, sacan que yo le contesté, que no es cierto, te lo juro por Dios que no. La gente que me sigue sabe que estoy constantemente subiendo historias que te hagan pensar, que te hagan reír, ver diferentes cosas... A mí me parece que las redes son para eso, para reírse de la vida, no para pelearse”, afirmó.

