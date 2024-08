La sincera revelación de Ángela Aguilar: ‘Me metí a un mundo de grandes’

A un mes de su boda, Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen siendo tendencia en las redes sociales donde, este fin de semana, acapararon los titulares por varios motivos. El primero y el más importante, porque celebraron su primer mes como marido y mujer . Por su parte, el intérprete de Adiós amor , se convirtió en noticia por su reciente entrevista con el presentador puertorriqueño, Jorge Pabón , mejor conocido como Molusco , a quien por primera vez le contó cómo es su relación con su suegro , Pepe Aguilar y sobre. el impacto que ha tenido en su vida, el revuelo mediático que ha enfrentado en los últimos meses. Debido a la popularidad que ganó esta entrevista, se viralizaron una declaraciones del pasado de Ángela Aguilar, en las que confiesa cómo lidia con las críticas.

Su sueño de ser cantante

En horas, la sincera conversación de Ángela Aguilar se mantuvo con sus seguidores, el año pasado, a través de un video en su canal de Youtube , ganó popularidad y fue retomada por varios medios de comunicación. Aunque, en esa charla, la cantante se refería a otra situación, confesó cómo enfrenta los ataques de los que ha sido blanco: “Siento que te enseña lo importante de las cosas malas, cuando pasa una situación fuerte, es para enseñarte quién está verdaderamente ahí para ti, quienes son tus verdaderos amigos, tu verdadera familia”, comentó en aquella ocasión, en la que hablaba sobre el bullying del que ha sido víctima en redes sociales.

En esta charla, Ángela hizo una reflexión sobre cómo su éxito en la música, su gran pasión, ha jugado en su contra en algunas ocasiones: “En mi perfil de Instagram, en profesión, mi descripción dice: 'Yo solo quiero ser cantante' y este año estuve haciendo de las cosas más difíciles de mi carrera (…) yo me metí a un mundo de grandes a muy pequeña edad, por eso yo creo que es muy importante estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita y ser bastante honesta con ustedes ”.

Consciente de la responsabilidad que tiene con sus fans, que la han acompañado desde sus inicios y que la han convertido en una cantante destacada, Ángela reconoció: “Yo siempre traté de llevar mi plataforma en una forma muy positiva, porque yo sé que muchos de ustedes usan mis blogs, mis videos, mis fotos como un escape de alguna situación o de nada más tener un poco de diversión en sus días. Yo sé que yo tengo uno de los mejores trabajos del mundo, pero eso no significa que no sea difícil”.

Su cercanía con sus seguidores