En medio de los rumores, Christian Nodal confirma que viajó a Argentina

Estos meses han sido de constantes cambios en la vida de Christian Nodal. Su ruptura amorosa con la cantante Cazzu y su posterior boda con Ángela Aguilar, fueron dos acontecimientos que avivaron la atención mediática sobre su persona. Mientras el intérprete de Botella Tras Botella busca mantener su entorno privado bajo estricta reserva, cada uno de sus movimientos detonan constantes comentarios en la prensa, como ha ocurrido recientemente, tras el surgimiento de reportes que informaron sobre la visita del cantante a Argentina, noticia dada a conocer por él mismo a través de publicaciones en redes sociales. Algunas versiones también aseguraron que el músico voló a aquel país para reunirse con su ex y su hija Inti, aunque esto no ha sido confirmado.

© @nodal Christian Nodal dio detalles de su itinerario en redes sociales.

Las fotos de Nodal en Argentina

En medio del revuelo que ha provocado el rumor de la supuesta reunión de Nodal con su ex, el intérprete mostró fotos en sus historias de Instagram a bordo de una aeronave privada. En uno de los clips informó a sus fans que había hecho una escala en la ciudad de Buenos Aires, desde donde su avión voló a Puerto Rico, según dejó saber en el video publicado en sus redes la tarde del 22 de agosto. “Puerto Rico, ya voy directo para allá, los espero mañana…”, se le escucha decir en la grabación de tan solo unos segundos.

© @nodal Christian Nodal mostró imágenes desde su aeronave en su paso por Argentina.

Nodal también dejó saber que visitó la ciudad de San Juan, en Argentina, aunque todo indica que este viaje lo hizo sin la compañía de Ángela. Recordemos que, en días pasados, Nodal disfrutó junto a su esposa y los demás integrantes de la familia Aguilar de unas vacaciones por el Caribe mexicano, prolongando así su luna de miel, la cual iniciaron en Los Cabos. El intérprete de regional mexicano no dio más detalles de su paso por Argentina, nación en la cual vivió tiempo atrás durante el tiempo en que mantuvo relación con Cazzu, de quien se separó a finales de mayo.

© @nodal Con esta imagen, Nodal confirmó su visita a Argentina.

¿En dónde estaba Ángela mientras su esposo viajaba por Argentina?

Luego de reportarse la presencia de Nodal en Argentina, las alertas se encendieron en torno a Ángela Aguilar. Los fans de la pareja pudieron percatarse de que la cantante no acompañó a su marido, pues ella se encontraba disfrutando en familia. Las pistas las dio Ángela a través de varias publicaciones en redes sociales, mismas en las que aparece junto a su hermano Leonardo y con la mascota de la familia, el perro pug llamado Gordo, el cual pertenece a Pepe Aguilar. “Leonardo siempre me acompañaba a mis primeros shows, y ahora me toca a mí acompañarlo”, escribió la cantante.

© Getty Images Nodal canceló semanas atrás su show en Argentina.

Nodal no ha actuado en Argentina

Estos meses han sido de constantes éxitos musicales para Nodal, pues ha logrado triunfar con las presentaciones de su llamado Pa’l Cora Tour. El cantante ha visitado varias ciudades de Latinoamérica y, aunque en su itinerario estaba contemplado Argentina, tuvo que posponer la fecha, según confirmó su equipo de trabajo a HOLA! Américas. El cantante actuaría en la ciudad de Buenos Aires el 14 de agosto, sin embargo, el concierto podría llevarse a cabo hasta el próximo año.