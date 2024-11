Maite Perroni se sincera sobre los comentarios que recibió al inicio de su relación

Maite Perroni y Andrés Tovar celebraron días atrás su segundo aniversario de bodas, tiempo en el que han formado un hogar y una familia, mismos que han querido dejar lejos del ojo público, actualizando esporádicamente a sus fans con los momentos más memorables de sus vidas. Una decisión que no habría sido tomada a la ligera, en especial luego de los rumores que surgieron en los inicios de su relación, cuando fueron el blanco de comentarios y críticas que los envolvían en un triángulo amoroso con la exesposa del productor, Claudia Martín.

© IG: @maiteperroni Maite Perroni y Andrés Tovar

En ese entonces, la pareja se expresó a través de las redes sociales, asegurando que: "una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros, nos difamó y caricaturizó". Tres años más tarde, Maite revela cómo fueron esos momentos y la forma en la que lidió con lo que se decía sobre ella y su entonces pareja.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la cantante de RBD aseguró: "Al ser figuras públicas estamos, desafortunadamente, expuestos a muchísimos comentarios y muchísimas cosas". Y agregó: "No se saben todas las historias, solo lo que se cuenta".

Sin dar más detalles sobre su vida personal y un tanto empática, expresó: "Hay mucho juicio alrededor. Y creo que, a veces, es importante también observarnos antes de hablar. A todos nos ha tocado y creo que lo importante es eso, seguir cada bien con su vida y ser congruentes, y el tiempo pone todo en su lugar".

La vida familiar de Maite Perroni

En septiembre de 2022, a bordo de un helicóptero, la pareja se comprometió, y el 9 de octubre de ese mismo año se daban el "sí, acepto" en una ceremonia celebrada en Valle de Bravo, México. "We did it! (Lo hicimos) Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición", compartía Maite Perroni con sus seguidores junto a algunas fotos de su boda.

© @atovarp

La dicha se multiplicó en su hogar a mediados de mayo de 2023, cuando la pareja dio la bienvenida a su hija, Lía, una pequeñita que con sólo una sonrisa logra llenar sus días de alegría.