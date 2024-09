Maite Perroni habla de su maternidad y confiesa: ‘Estoy totalmente abierta a que nuestra familia crezca’

Hace más de un año la vida de Maite Perroni cambió por completo con el nacimiento de su pequeña Lía, fruto de su matrimonio con el productor Andrés Tovar. La cantante ha optado por ser discreta con respecto a esta faceta de su vida, de hecho, son contadas las imágenes que se conocen de la bebé. Recientemente, la también actriz se abrió sobre su experiencia en la maternidad y compartió si está en sus planes crecer su familia.

© Instagram @maiteperroni Con esta bella imagen , Maite y Andrés anunciaron el nacimiento de Lía.

Maite concedió una entrevista al programa Hoy Día (Telemundo) en la que habló de cómo ha vivido su faceta como mamá. “Ha sido un proceso hermoso, la verdad es que he disfrutado mucho mi maternidad, es un descubrimiento por completo. Hoy por hoy, definitivamente no hay nada más importante en mi vida que mi bebé, que mi familia”, expresó la intérprete.

“Siempre quise ser mamá y nunca pensé en no serlo, pero tampoco era el momento, ni tampoco había pasado por esa etapa en la que ya quisiera ese deseo”, confesó la estrella de Tríada antes de recordar cómo fueron aquellos instantes en los que tuvo a Lía en sus brazos y la vio por primera vez. “Es lo más hermoso de la vida… No hay palabras para describir exactamente y ponerle un significado, pero es lo más impresionante que se siente”, expresó.

Cuestionada sobre si en algún momento sintió miedo como mamá primeriza, Maite se mostró agradecida por el apoyo que ha tenido en esta etapa. “Afortunadamente, he estado muy acompañada en el proceso, pero es una cosa instintiva, el instinto es una cosa que también sucede y lo vas aprendiendo, pero es algo que está en ti, se va dando”, aseguró.

Ante el planteamiento de crecer su familia, Maite no descartó la posibilidad de sumar un nuevo integrante, aunque dejó ver que no se siente presionada en ese aspecto. “La verdad es que no tengo como una regla, yo estoy totalmente abierta a que nuestra familia crezca y ya serpa lo que Dios quiera, cuando sea, si es así y sino también está bien”, opinó. Hace unos meses, la cantante y su marido se vieron envueltos en rumores de un nuevo embarazo, los cuales más tarde salieron a desmentir,

© Getty Images Maite Perroni y Andrés Tovar están abiertos a repetir en la paternidad.

El trabajo y los retos en la maternidad

Al hablar de los desafíos a los que se ha enfrentado como mamá hasta ahora, “Para mí de entrada fue un reto el hecho de al mes estar ensayando para ir a un tour, eso por ejemplo”, dijo refiriéndose a la exitosa gira en la que participó con sus compañeros de RBD. “Mi maternidad como tal, mi proceso con mi bebé no ha sido algo que me haya costado trabajo, lo digo genuinamente, lo he gozado muchísimo, para mí ha sido muy bonito poder dedicarle mi tiempo, desvelos, mi estar, todo eso ha sido para mí una bendición”, comentó.

La actriz de Oscuro Deseo descartó que su papel de madre vaya a repercutir en su trabajo, específicamente en el tipo de proyectos que toma. “Es importante tomar decisiones a partir de lo que tú como actriz quieres hacer, yo estoy en un proceso personal muy importante que va a ser de aquí al día que yo me muera, el último día de mi vida. Independientemente de eso está mi parte profesional y la seguiré viviendo como al día de hoy”, expuso. “Yo tengo una profesión y si yo respeto mi profesión no tengo por qué satanizarla y cualquier personaje puede ser parte de mi historia en un futuro”, agregó.