Maite Perroni dedica un amoroso mensaje a su esposo por su nuevo logro

El corazón de Maite Perroni desborda de felicidad, pues a la par de disfrutar de su etapa como mamá, tiene la fortuna de celebrar por las buenas noticias que su esposo, Andrés Tovar, ha recibido recientemente. La cantante, integrante de RBD, ha dedicado al padre de su hija Lía un amoroso mensaje con motivo de su nuevo logro profesional, algo que sin duda tiene ambos muy emocionados. Por supuesto, la intérprete se siente plena de brindar apoyo incondicional a su esposo, de la misma manera en que él lo hizo cuando la acompañó por el Soy Rebelde Tour.

El nuevo reto de Andrés Tovar

Con el sentimiento a flor de piel, Maite dedicó unas palabras a su esposo por la gran responsabilidad que ha adquirido al ser nombrado nuevo productor del reality televisivo La Academia, de TV Azteca, televisora en la que Tovar ha dado muestra de su talento a cargo de la realización de producciones, como es el caso del talk show llamado Acércate a Rocío. En ese sentido, le fue encomendada la tarea de llevar el reality musical, el cual ha sido uno de los más importantes para la televisora a lo largo de varios años, que en esta ocasión designó a Jaime Camil como conductor principal de la emisión.

A través de sus redes sociales, Maite festejó este momento, enviando a su marido un mensaje de alegría. “Que sea un nuevo inicio lleno de sonrisas, música y mucha pasión para La Academia”, escribió la también actriz en una historia de Instagram, en la que se observa la fotografía de Andrés junto al logotipo del programa. De esta manera, se confirma lo que en días anteriores había sido un rumor que tomaba fuerza, sin duda una nueva etapa para el programa que por varios años ha sido el semillero de talentos musicales como Carlos Rivera, Yuridia o Yahir.

Reitera la admiración por su esposo

Maite también puso en alto la admiración que tiene por su esposo, quien ha sido su mejor cómplice de sueños a lo largo de este tiempo en el que ambos han construido un proyecto de vida. “Quién mejor que tú. Te admiro tanto y aprendo de ti, siempre. Con todo mi amo”, escribió la intérprete, siempre abierta a compartir con sus seguidores los momentos más gratificantes de su vida. Por supuesto, este domingo, Maite no pudo perderse la transmisión del programa, tal cual lo mostró en un clip de sus historias en Instagram, en el que se puede ver el televisor mientras transmiten los créditos de La Academia, precisamente en el momento en el que se puede leer el nombre de Andrés Tovar en pantalla.

Maite y Andrés, seguros de sus planes en familia

Mientras en el terreno profesional todo va por buen camino, Maite y Andrés disfrutan de su proyecto como familia. Recientemente, se rumoró que Maite podría estar embarazada, y fue el mismo Tovar quien hizo frente a las especulaciones. “Les agradecemos todos sus buenos deseos y bendiciones, pero no", dijo el productor a las cámaras y micrófonos del programa Ventaneando. Para evitar cualquier duda al respecto, reiteró: "No es cierto, no estamos embarazados. En cuanto sea así, se los contamos. Pero por ahora no”, agregó.