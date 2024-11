¿Reconciliación a la vista? Gabriel Soto e Irina Baeva viajan nuevamente juntos

La cercanía que existe entre Gabriel Soto e Irina Baeva es cada vez mayor, a un tiempo de que se hiciera oficial la ruptura entre ambos. Sin embargo, los actores han asegurado que sus reencuentros solo justifican la gran amistad que los une, aunado a que todavía tienen algunos compromisos profesionales que atender. Nuevamente, la expareja fue captada en público al dejarse ver en el Aeropuerto de la Ciudad de México, pues aparentemente viajarían juntos, una vez más, algo que ninguno de los dos quiso conformar pero que prácticamente fue descifrado por los reporteros que en el lugar conversaron con ellos.

Gabriel responde qué pasa entre él e Irina

Abierto a responder las preguntas de los comunicadores, Gabriel respondió si se iba de viaje con Irina, espacio en el que además expuso la razón de esta nueva escapada que lo tiene muy emocionado. “Es coincidencia, qué chismosos, les encanta el chisme. No es de luna de miel (el viaje), es de trabajo. Pelea uno de mis peleadores en Riad y bueno, los dos estamos como metidos en el patrocinio de mi peleador que se llama Oscar Duarte…”, dijo Soto, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol.

En ese sentido, Gabriel despejó nuevamente las dudas sobre su situación actual con Irina, dejando claro si su reciente cercanía con la actriz se debe o no a una reconciliación sentimental. “No, cada quien por su lado, como amigos. Muy bien, qué padre terminar una relación así como amigos. Finalmente es lo que es, estamos yendo a apoyar y a patrocinar a Oscar Duarte y cada quien por su lado…”, explicó el galán de la pantalla chica, aunque sin revelar si Irina viajaría con él como se especuló.

La respuesta de Irina

En otro punto del aeropuerto de la Ciudad de México, Irina atendió a la prensa para reiterar su buena convivencia con Gabriel, a quien continúa apoyando en los compromisos profesionales que, según afirma, quedaron pendientes. “No tenemos por qué tener una mala relación, realmente, yo siempre lo he dicho. Sí, efectivamente (quedan asuntos pendientes), ahora sí que después de muchos años de relación pues tenemos todavía cositas por finiquitar y cositas por cerrar…”, dijo la intérprete, quien al igual que Soto no quiso revelar si viajaría con su ex a Riad.

Recordemos que, semanas atrás, Irina y Gabriel fueron vistos en California, lo que de inmediato atrajo la atención de la prensa y de los seguidores. Posteriormente, los ex novios se dejaron ver juntos en el Upfront de Televisa, en donde posaron junto a sus demás compañeros. Al respecto, Irina también dijo por aquellos días: “Nuestra relación como pareja terminó, pero eso no quiere decir que nosotros no nos podamos llevar bien, como amigos, como compañeros de la misma empresa (...) finalmente es un evento de la empresa y nosotros trabajamos en la misma empresa, tenemos buena comunicación y no tenemos por qué ser enemigos…”, expresó.