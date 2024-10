Irina Baeva se sincera sobre su cercanía con Gabriel Soto: 'No tenemos por qué ser enemigos'

Esta semanas causó revuelo ver a Irina Baeva y a Gabriel Soto, muy juntitos, disfrutando del talento de Bruno Mars durante el TelevisaUnivisión Upfront 2025, realizado al interior de las instalaciones de la televisora en San Ángel. Después de compartir con sus seguidores una foto junto a su ex novio, la actriz habló con la prensa sobre la relación que sostiene con el actor. Fue a finales de junio pasado cuando Irina contó en exclusiva para ¡HOLA! detalles de la ruptura con Gabriel Soto, con quien se casó en una ceremonia espiritual, sólo un par de meses antes de su separación.

© IG @irinabaeva Hace unos días, Irina Baeva compartió esta foto en la que posó con su ex en un evento al que acudieron juntos.

Una amistad de compañeros de trabajo

Después del revuelo que provocó con esta foto, Irina sostuvo un breve encuentro con la prensa a la que le reveló la verdad detrás de la cercanía con su ex: "Nuestra relación como pareja terminó, pero eso no quiere decir que nosotros no nos podamos llevar bien, como amigos, como compañeros de la misma empresa (...) finalmente es un evento de la empresa y nosotros trabajamos en la misma empresa, tenemos buena comunicación y no tenemos por qué ser enemigos", explicó.

A pesar de que la relación amorosa terminó, Irina y Gabriel se mantienen cercanos en lo que finiquitan algunos temas: "Todavía hay algunos asuntos que tenemos que cerrar y lo estamos haciendo desde el lado amable, desde la cordialidad, tenemos buena comunicación", reconoció. Llamó la atención la respuesta de la actriz cuando le preguntaron sobre una posible reconciliación con el actor: "Yo siempre digo que cuéntale a Dios tus planes y hazlo reír, no sé qué va a pasar el día de mañana".

© IG @irinabaeva Los actores se dejaron ver muy cercanos en el concierto privado que ofreció Bruno Mars en las instalaciones de Televisa.

Mientras se deja sorprender por la vida, Irina reafirmó su soltería: "No hay ningún regreso para nosotros en estos momentos, no estamos juntos como pareja", aseguró. La actriz aseguró que hay muy buena relación con su ex: "Todo tranquilo", añadió sobre las imágenes en las que se ve bailando muy cerquita a Gabriel Soto, con quien subió un video y una foto a sus redes sociales.

© IG: @irinabaeva La actriz reveló que para celebrar sus 32 años viajará a Rusia para visitar a su familia.

Un cumpleaños muy especial

En este encuentro con la prensa, Irina Baeva compartió con la prensa su emoción tras celebrar su décimo aniversario de carrera artística, una fecha que celebró en redes juntos a sus seguidores. Sobre sus planes a corto plazo, la actriz reveló que próximamente viajará para reencontrarse con los suyos: "Me voy a pasar mi cumpleaños con mi familia a Rusia y estoy muy feliz de poder hacerlo", dijo la actriz.

Irina Baeva celebra este viernes 25 de octubre su cumpleaños número 32, el primero que pasará soltera, tras la ruptura con Gabriel Soto. Aunque no ha publicado nada en redes sociales, según adelantó anoche, en las próximas horas viajará a Rusia para celebrar con su familia esta especial fecha.