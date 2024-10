Irina Baeva revela cuál es su situación actual con Gabriel Soto

Irina Baeva abraza este momento de su vida enfocada en sus proyectos profesionales y planes personales. Sin embargo, su nombre ha vuelto a acaparar titulares tras su reencuentro con Gabriel Soto, de quien se separó en julio pasado. En medio de las especulaciones que aseguran una posible reconciliación, Irina ha despejado todas las dudas, revelando cómo marcha la situación para ambos en este instante en el que, si bien no han retomado su noviazgo, han preferido llevar las cosas en paz y con total cordialidad, según ha compartido la intérprete en una reciente entrevista, a unos días de su viaje por Estados Unidos en el que fue vista con Soto.

© IG: @irinabaeva Irina Baeva.

Irina despeja la incertidumbre

Abierta a conversar con los medios de comunicación, Irina concedió una entrevista a las cámaras del programa televisivo Hoy, espacio en el que afirmó no tener ningún vínculo sentimental con Gabriel como muchos podrían especular. “La relación como pareja terminó, pero eso no quiere decir que no tengamos después de básicamente siete años de relación, todavía pendientes o cosas que tenemos que arreglar en común, que podemos ir cerrando desde la amabilidad, desde la educación, desde la cordialidad…”, explicó a las cámaras del programa matutino.

Irina fue puntual al referirse al motivo por el cual considera importante preservar la armonía con su ex, quien parece estar dispuesto a caminar por esa misma ruta. “Al final trabajamos en la misma empresa, nunca sabes el día de mañana con quien te puede tocar trabajar. Finalmente creo que lo bonito es siempre hacerlo desde la educación, la amabilidad y la cordialidad…”, aseguró la actriz.

© Getty Images Irina Baeva y Gabriel Soto llevan poco más de tres meses separados.

‘No estamos juntos’

Ante las dudas que pudieran existir, Irina fue contundente al dejar claro que entre ella y Gabriel no existe más un lazo romántico. “Podemos tener temas que pueden estar trabajados o no, pero la relación como pareja terminó. No estamos juntos pero eso no quiere decir que tengamos que odiarnos y guardar rencores. Podemos dar un paso adelante y podemos platicar cosas. Después de tantos años de relación pue sin duda alguna quedan pendientes y cosas por resolver que lo puedes hacer desde un lado amable y no necesariamente tiene que ser un pleito constante. Yo la verdad es que no me interesa…”, afirmó.

© IG: @irinabaeva Irina Baeva.

Deja atrás el pasado

Con una nueva mirada, Irina asume su presente y dice estar dispuesta a salir adelante, más allá de lo complejo que pueda resultar hacer frente a las adversidades. Así mismo, asegura que el cambio personal no solo responde a las situaciones de pareja, sino también a otros aspectos en los que ha sido necesario trabajar. “Ya son temas del pasado, estoy en un momento de sanación, no solamente tiene que ver esto con una relación, si no es conmigo. El otro día estaba platicando con Martha Higareda, Martha y Omar Chaparro y me dijeron: ‘Crecer duele’. Yo creo que toda nuestra vida hay que tomarla así como un aprendizaje y en todo me entrego al cien…”, aseguró.