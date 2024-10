En nuevas fotos, Gabriel Soto e Irina Baeva se dejan ver en California

El pasado mes de julio, luego de meses de rumores, se confirmó la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva, Tras esta noticia, la actriz rusa compartió con ¡HOLA! su sentir ante esta decisión, admitiendo seguir amando al galán mexicano. Ahora, semanas después de que se reportara una supuesta reconciliación, la expareja ha compartido imágenes de un viaje a California, las cuales podrían evidenciar su acercamiento.

© Getty Images En julio, se confirmó la separación de Gabriel e Irina.

Este 17 octubre, exactamente tres meses después de la confirmación de su ruptura con Gabriel, Irina tomó sus historias de Instagram para compartir un vistazo de su viaje a Palm Springs, California. Además de mostrar algunas hermosas vistas de la ciudad y de un posado en un pintoresco spot, la actriz publicó un video de su visita a un gimnasio de box.

© Instagram @irinabaeva Irina Baeva se dejó ver muy feliz en su visita a Palm Springs, California.

© Instagram @irinabaeva Irina Baeva presumió sus hermosas vistas en Palm Springs.

En las imágenes se veía al púgil Óscar Duarte muy concentrado en su entrenamiento, golpeando insistentemente un saco de boxeo. Además de etiquetarlo, Irina agregó el hashtag #teamDuarte, dejando ver su apoyo al mexicano ante su próxima pelea en noviembre.

© Instagram @irinabaeva Irina Baeva visitó al boxeador Óscar Duarte en sus entrenamientos.

Por sí sola esta publicación llamó la atención, pues es más que sabido que Gabriel es un apasionado del boxeo. Y bastó con echar un vistazo a la cuenta del actor para reforzar las sospechas de una posible coincidencia con Irina. Casi simultáneamente que ella, el galán de telenovelas publicó en su Instagram fotos y videos de su visita al mismo gimnasio y de su encuentro con el mismo boxeador, aunque llevaba un atuendo distinto.

“Con mi querido @oscarduartej en su preparación para su próxima pelea el 16 de noviembre en Riad, Arabia Saudita. Con todo mi Óscar”, escribió Soto al compartir varias fotos junto al peleador, así como con su amigo Memo Rocha y el medallista Misael Rodríguez. El actor fue muy puntual al indicar en su post que se encontraba en Palm Springs.

© Instagram @gabrielsoto Gabriel Soto se dejó ver muy feliz junto al boxeador Óscar Duarte.

© Instagram @gabrielsoto Gabriel Soto también compartió imágenes del entrenamiento de Óscar Duarte.

Si bien en ninguna de las fotos que compartieron Irina y Gabriel se les vio juntos, muchos podrían pensar que el hecho de que ambos compartan imágenes del mismo lugar y al mismo tiempo, no es producto de la casualidad. Desde hace un par de semanas surgieron rumores de que Gabriel e Irina se habían dado una nueva oportunidad, pero ellos decidieron no pronunciarse al respecto públicamente.

Video relacionado

¿Dieron vuelta a la página?

Hace casi un mes, Gabriel fue cuestionado por la prensa sobre su ruptura de la intérprete rusa, a lo que respondió: “Ya no voy a hablar más de eso, ahora sí que ya es cosa del pasado”, dijo a medios como Sale El Sol (Imagen Televisión). En aquella ocasión el actor dijo también estar bien luego de un bache de salud que lo llevó al hospital. “Ya estoy de maravilla, ya estoy como nuevo”.

También en septiembre, pero a inicios de mes, Irina fue cuestionada en el Radio Fórmula sobre las versiones de un supuesto nuevo amor en su vida, luego de que se le vinculara con un empresario e incluso a su ex, Emmanuel Palomares. “Mi corazón está muy tranquilo en estos momentos, creo que lo que menos quiero en estos momentos de mi vida es una relación sentimental, creo que lo sabe mi familia, mis amigos, mis perros que viven conmigo 24/7, son los únicos que están en mi corazón en estos momentos”, confesaba entonces.

© Instagram @gabrielsoto Hasta el momento ni Gabriel ni Irina han confirmado su reconciliación.

“La verdad es que la gente que lo ha vivido me entenderá, una ruptura amorosa de tantos años no es algo fácil de sanar, no es algo fácil de darle la vuelta tan rápido, por lo menos en mi caso, cada quien tiene su proceso diferente y para mí sin duda alguna todavía estoy en un proceso de duelo”, explicaba, refiriéndose a su sonada separación de Gabriel.