¿Campanas de boda? Jennifer Garner y John Miller son captados felices y más enamorados que nunca

Jennifer Garner vive una de sus etapas más felices; en lo profesional las cosas marchan sobre ruedas luego de su comentada actuación en Deadpool & Wolverine, mientras que en lo personal no podría estar más plena al lado del hombre que le ha devuelto la sonrisa. Tras su separación con Ben Affleck en 2015 la estrella de Si tuviera 30 volvió a darle una oportunidad al amor con el empresario John Miller. Desde 2018 la pareja tiene una sólida relación y en las últimas semanas ha habido fuertes rumores de un compromiso; todo por un sospechoso anillo que ella llevaba en la mano izquierda, en el dedo anular.

© x17/The Grosby Group La pareja fue vista tomando café el sábado por la mañana del 9 de noviembre de 2024

Luego de esas fotografías con la sortija en cuestión, la estrella de 52 años ha vuelto a aparecer en brazos del director ejecutivo CaliGroup. La pareja fue captada por la mañana del sábado 9 de noviembre; ambos parecían relajados, tomando café y con looks cómodos. Ella llevaba un par de leggins en color negro, una sudadera del mismo color y un par de zapatillas deportivas. En tanto, él lució unos jeans, una camiseta azul marino y un blazer gris.

Al ser sorprendidos por las cámaras, a la pareja no le quedó más que sonreír hacía los fotógrafos y tomárselo con calma, dejando ver que nada ni nadie podría perturbar el momento tan feliz por el que están pasando en su relación, la cual tiene ya cerca de seis años.

© x17/The Grosby Group Jennifer Garner fue vista a finales del mes de octubre mostrando lo que parece ser su nuevo anillo de compromiso al salir de la casa de Ben Affleck. La estrella podrí­a estar a punto de casarse con John Miller.

Hace un par de semanas, Jennifer Garner fue captada saliendo de la casa de Ben Affleck, a donde quizá acudió por algún tema relacionado con sus tres hijos. En esta aparición pública llamó la atención un anillo que parecía de oro amarillo con unas piedras preciosas, que se cree eran esmeraldas o turquesas. Al llevarlo en el dedo anular —donde suele llevarse el anillo de compromiso — despertó sospechas de un posible enlace con su galán.

Parece que atrás han quedado los días en los que la pareja vivía momentos de tensión, justo cuando Jennifer Lopez y el exmarido de Garner, Ben Affleck, estaban atravesando por su propia crisis matrimonial. Una fuente cercana contó al Daily Mail que Jennifer Garner adoptó un papel como 'consejera matrimonial' entre JLo y Ben. El rol de Garner en la relación en crisis de su ex habría disgustado a Miller. "A John no le gusta compartir a Jen y hay una división entre ella y Ben", indicó en ese entonces el tabloide inglés.

© BG004/Bauer-Griffin Jennifer Garner y Ben Affleck son padres de Violet, Fin y Samuel

A pesar de que Miller entiende a la perfección la situación que hay entre Ben y Jennifer Garner dado que comparten tres hijos, al empresario no le gustaba la posición que su novia estaba asumiendo en la relación.

Dejó su papel de 'consejera' de Ben y JLo

El informante dijo que el CEO de CaliGroup no temía que retomaran su relación de pareja, sino que le molestaba la cantidad de energía que Jennifer estaba poniendo en su ex y su matrimonio con JLo. "Él desearía que no fuera así porque entiende que son una familia, pero le afecta como a cualquiera", continuó la fuente. "John no tiene miedo de que ellos vuelvan a estar juntos, pero ha sido difícil lidiar con su apoyo a Ben durante su separación de JLo".

"Garner finalmente llegó a un punto en el que dijo: 'Lo siento, resuelve esto tú mismo'", dijo una fuente al DailyMail. "Estaba empezando a resultar demasiado doloroso para ella porque le traía de vuelta muchos recuerdos de su divorcio", indicó el informante sobre la decisión de Jennifer Garner de alejarse de la situación de 'Bennifer'.

En agosto, Jennifer Lopez presentó la solicitud de divorcio de Ben Affleck ante una corte en Los Ángeles, poniendo así punto final a su relación con el actor de Batman. Desde entonces, han surgido cada vez más nuevas fotos de Jennifer Garner con John Miller, en las que la pareja se muestra feliz, enfocados en su futuro juntos.