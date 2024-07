Jennifer Garner habría ‘renunciado’ a su papel de consejera de Ben Affleck y JLo

En medio de los incesantes rumores que han puesto en duda la solidez de su matrimonio con Jennifer Lopez, Ben Affleck ha encontrado apoyo en Jennifer Garner, su exesposa y madre de sus hijos. De hecho, se reportó que la estrella de Elektra estaba animando a su exmarido a trabajar en su relación con JLo. Sin embargo, al parecer la actriz ha optado por ‘renunciar’ a su papel de consejera, pues la situación entre el actor y su actual esposa le estaría trayendo de vuelta recuerdos dolorosos.

© Getty Images Los rumores sobre la solidez del matrimonio de Ben Affleck y JLo no han cesado.

"Garner finalmente llegó a un punto en el que dijo: 'Lo siento, resuelve esto tú mismo'", dijo una fuente al DailyMail. “Estaba empezando a resultar demasiado doloroso para ella porque le traía de vuelta muchos recuerdos de su divorcio”, contó.

De acuerdo con el informante, Jennifer ha estado luchando con los recuerdos de su propio matrimonio y divorcio con Ben durante las últimas semanas, y aunque realmente se preocupa por su exmarido y JLo, prefiere ya no estar tan involucrada.

© Getty Images Al parecer, Jennifer Garner ha renunciado de su papel como consejera de Ben y JLo.

“A lo largo de su matrimonio hubo momentos en los que Jen se sintió en segundo plano después de JLo, a pesar de que no hubo comunicación entre ella y Ben durante años”, contó la fuente consultada por el tabloide británico. “Ella se sorprendió de lo público que se volvió cuando se reencontraron (Lopez y Affleck) porque él siempre fue un hombre que quería estar fuera del centro de atención cuando estaban casados”, explicó.

“Jen le abrió las puertas de su hogar y de su vida a JLo porque había dejado atrás el pasado. Se preocupa por JLo y por sus hijos y cómo los afectará a todos”, expuso. “Pero al final, no es el circo de Jen, no son los monos de Jen y ella ya no seguirá siendo la consejera matrimonial de su exmarido y su esposa".

© Getty Images Aparentemente, el rol de Garner en la relación de su exmarido y JLo habría incomodado a su novio John Miller.

La situación habría incomodado al novio de Jennifer Garner

Los reportes sobre la reacción de Garner ante la rumorada crisis de Ben y JLo surgen apenas unos días después de que el DailyMail publicara que el empresario John Miller, novio de la actriz de Alias, estaba cansado de ver a su pareja tan involucrada en tratar de arreglar el matrimonio de su exesposo.

“John no quiere nada más que Ben esté bien, pero no es responsabilidad de su novia hacer de niñera para él”, contó una fuente a dicho medio. “Eso es algo que Ben debe resolver por sí solo y que su esposa debe manejar. No es responsabilidad de Jen y él se lo ha dicho”, contó. Apenas el pasado fin de semana, Affleck fue captado visitando la casa en la que viven Garner y sus hijos.