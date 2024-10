¿Comprometida? Jennifer Garner presume misterioso anillo al salir de la casa de Ben Affleck

Mientras su exesposo Ben Affleck se encuentra en medio de un divorcio, Jennifer Garner disfruta de su sólida relación con John Miller. La actriz, quien recientemente fue captada en una romántica cita con el empresario y abogado, ha despertado sospechas de compromiso, ello después de que fuera fotografiada luciendo un misterioso anillo.

El pasado 26 de octubre, Jennifer fue captada cuando salía en auto de la casa de Ben en Los Ángeles. Si bien es difícil saber a ciencia cierta el motivo de su visita, es probable que la actriz de Elektra haya acudido por algo relacionado con sus hijos, pues es más que sabido que ambos están muy comprometidos en compartir la crianza de sus retoños.

En esta aparición en público fue inevitable notar que Jennifer lucía muy sonriente mientras conducía. Pero lo que más llamó la atención fue la sortija en su dedo anular mientras tenía las manos en el volante. La joya en cuestión parecía de oro amarillo y tenía al centro algunas piedras, aparentemente esmeraldas o turquesas.

Dado que la actriz se encontraba en el interior de su vehículo, no fue posible apreciar con claridad el anillo, pero el hecho de que lo usara precisamente en el dedo que lleva una sortija de compromiso, fue suficiente para desatar rumores de un posible compromiso.

Esta no es la primera vez que se especula sobre el posible compromiso de la protagonista de 13 Going on 30 con Miller. Hace casi tres años, en noviembre de 2021, surgieron rumores al respecto luego de que se le viera luciendo un misterioso anillo de diamantes durante una transmisión en vivo en Instagram junto a Judy Greer. Sin embargo, la actriz prefirió no hablar al respecto.

La historia de amor de Jennifer y John inició en 2018 y siempre ha sido muy discreta, además ha tenido algunas pausas. En un inicio se dijo que estaban saliendo de manera casual y que no era nada serio. Sin embargo, las cosas al parecer tomaron otro rumbo y hoy la pareja tiene un noviazgo estable. Miller estudió Derecho en la Universidad de Stanford y actualmente dirige la empresa tecnológica Cali Group. El empresario es padre de dos hijos, fruto de una relación con la violinista Caroline Campbell, de la que se separó en 2017.

John no veía con buenos ojos que Jennifer fuera consejera de su exmarido

Hace varios meses, cuando los rumores de crisis matrimonial entre Jennifer Lopez y Ben Affleck cobraban más y más fuerza, se reportó en más de una ocasión que Jennifer Garner estaba fungiendo como una especie de consejera y mediadora en el matrimonio de su ex. La actriz de Alias fue captada varias veces en la casa del padre de sus hijos y no siempre acompañada de ellos. Esta situación aparentemente no agradaba mucho a John Miller.

“John no quiere nada más que Ben esté bien, pero no es responsabilidad de su novia hacer de niñera para él”, dijo entonces una fuente al DailyMail. “Eso es algo que Ben debe resolver por sí solo y que su esposa debe manejar. No es responsabilidad de Jen y él se lo ha dicho”, contó. Finalmente, Garner optó por abandonar su papel de consejera con JLo y Ben, y no solo por la inconformidad de su novio, sino porque la situación le “estaba empezando a resultar demasiado dolorosa para ella porque le traía de vuelta muchos recuerdos de su divorcio”.