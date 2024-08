¿Regresará con Ben Affleck? Jennifer Garner es captada en una cita romántica

En los últimos meses, la vida amorosa de Ben Affleck ha estado en el centro de los reflectores, y tras los reportes de divorcio con Jennifer Lopez todo parece indicar que seguirá teniendo toda la atención mediática. Durante este tiempo, Jennifer Garner ha estado presente, pues además de su papel como exesposa y madre de los hijos del actor, ha demostrado ser un gran apoyo como amiga. Sin embargo, la actriz de Elektra tiene una vida sentimental propia, eso sí, muy discreta. Recientemente fue captada en una cita romántica con su novio, el empresario y abogado John Miller.

© Grosby Group Jennifer Garner fue captada con su novio John Miller en una cita romántica.

Aunque seguramente muchos estarían felices viendo a Jennifer de nuevo en pareja con Ben, lo cierto es que la etapa en que los unía el romance terminó hace mucho tiempo. Mientras él se encuentra saliendo de un intenso, pero breve matrimonio, ella se encuentra en una relación estable.

El pasado fin de semana, concretamente el 24 de agosto, Jennifer fue fotografiada con John luego de disfrutar de una cena en un restaurante en Malibú. La pareja lucía tranquila y feliz tras pasar un agradable rato junta. Durante semanas ella ha sido captada con sus hijos y con Ben, pero ahora ha querido enfocarse en su vida sentimental.

© Grosby Group La pareja derrochó complicidad en su salida.

Tanto Jennifer como John lucieron atuendos cómodos e informales en su salida; ella llevaba un suéter gris y jeans, y lucía un maquillaje muy natural, casi imperceptible. Por su parte, el empresario usó una camisa a cuadros abierta sobre una camiseta blanca, y también pantalones de denim.

Más allá de sus looks, lo que llamó la atención fue la complicidad que Jennifer y su novio derrocharon en esta aparición pública. Al salir del establecimiento en el que cenaron, fueron captados riendo divertidos, y esta actitud la mantuvieron mientras se dirigieron al auto en el que se marcharon del lugar.

© Grosby Group Jennifer y John han mantenido una discreta relación amorosa desde 2018.

La opinión de John sobre el papel de consejera de Jennifer con su exmarido

En los meses anteriores se reportó en más de una ocasión que Jennifer Garner estaba fungiendo como una especie de consejera y mediadora en el matrimonio de Ben Affleck y Jennifer Lopez. La actriz de Alias fue captada varias veces en la casa de su exmarido, y no siempre acompañada de sus hijos. Esta situación aparentemente no agradaba mucho a Miller.

© Grosby Group Jennifer y John en una salida juntos en noviembre de 2023.

“John no quiere nada más que Ben esté bien, pero no es responsabilidad de su novia hacer de niñera para él”, dijo una fuente al DailyMail. “Eso es algo que Ben debe resolver por sí solo y que su esposa debe manejar. No es responsabilidad de Jen y él se lo ha dicho”, contó. Finalmente, Garner renunció a su papel de consejera con JLo y Ben, y no solo por la inconformidad de su novio, sino porque la situación le “estaba empezando a resultar demasiado doloroso para ella porque le traía de vuelta muchos recuerdos de su divorcio”.

La historia de amor de Jennifer y John inició en 2018 y siempre ha sido muy discreta, además ha tenido algunas pausas. Él se graduó con honores en la Universidad de Stanford donde estudió Derecho, y actualmente es el director general de la empresa tecnológica Cali Group. El empresario es padre de dos hijos, fruto de una relación con la violinista Caroline Campbell, de la que se separó en 2017.