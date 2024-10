Jennifer Garner es captada ilusionada y de la mano con su gran amor

Si bien la vida privada de Jennifer Garner ha estado en el ojo del huracán por el divorcio de su exesposo, el actor Ben Affleck con Jennifer Lopez, lo cierto es que en el plano amoroso las cosas para ella al menos han marchado bien. La cercanía que tiene con el padre de sus tres hijos no ha sido impedimento para que la actriz de Si tuviera 30 rehaga su vida, por lo que desde hace seis años tiene una relación con el director ejecutivo CaliGroup, John Miller. Recientemente, la pareja fue captada dando un tranquilo paseo por Brentwood, cerca de la casa de la artista.

© x17/The Grosby Group Jennifer Garner y su novio, el director ejecutivo de CaliGroup, John Miller, fueron vistos tomados de la mano cuando llegaron a la mansión de Garner en Brentwood para pasar un fin de semana relajante.

Los paparazzis los captaron justo cuando estaban llegando a la mansión de Garner, luego de pasar un tiempo juntos. Los enamorados fueron vistos tomados de la mano y se dejaron ver tranquilos y sobre todo, muy unidos. Incluso, parecía que iban con atuendos a juego; Garner lució un maxi vestido con estampado, un pullover en color granate, un par de tenis y unas gafas, mientras que John vestía un par de jeans y una sudadera del mismo color, granate.

© x17/The Grosby Group La pareja, que ha estado disfrutando tranquilamente de su tiempo juntos, parecía de muy buen humor.

La mudanza de Ben Affleck a su nueva casa (Crédito: Grosby Group)

La tensión entre Jennifer Garner y su novio por 'Bennifer'

Ambos se dejaron ver de buen humor y a pesar de notar las cámaras, siguieron en lo suyo, dejando ver que están en una etapa estable y feliz de su relación. Sin embargo, meses atrás parecía que las cosas entre ambos estaban un poco tensas, pues se decía que Miller no estaba muy de acuerdo con que Garner fuera mediadora entre Ben y JLo cuando estaban teniendo problemas maritales.

© x17/The Grosby Group Jennifer Garner y su novio, el director ejecutivo de CaliGroup, John Miller,

Una fuente cercana a ambos reveló al Daily Mail, que en los meses previos a que JLo, de 55 años, le solicitara el divorcio a Ben, Garner habría adoptado el rol de "consejera matrimonial" entre ambos. El papel de Garner en la relación en crisis de su ex habría molestado a Miller, quien entiende a la perfección la situación en la que Ben y Jen Garner comparten tres hijos. "A John no le gusta compartir a Jen y hay una división entre ella y Ben", indicó en ese entonces el tabloide inglés.

La fuente agregó que el CEO de CaliGroup no temía que retomaran su relación, sino que le molestaba la cantidad de energía que Jennifer estaba poniendo en su ex y su matrimonio con JLo. "Él desearía que no fuera así porque entiende que son una familia, pero le afecta como a cualquiera", continuó la fuente. "John no tiene miedo de que ellos vuelvan a estar juntos, pero ha sido difícil lidiar con su apoyo a Ben durante su separación de JLo".

Tras darse a conocer el divorcio de 'Bennifer', parece que las cosas entre Garner y su novio están mejor, pues ahora ella no tiene que hacer el papel de mediadora y únicamente se ocupa de sus tres hijos y de la relación cordial y respetuosa que tiene con Ben como el padre de los chicos.