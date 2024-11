Jennifer Garner recrea su look de ‘Si tuviera 30’, a 20 años del estreno de la película

Jennifer Garner ha sido una de las primeras en revelar su disfraz de Halloween. La actriz, quien está en medio de rumores de compromiso con John Miller, compartió un video en el que dejó ver su transformación de Jennifer Garner a Jenna Rink, su recordado personaje en la película Si tuviera 30. A 20 años del estreno de la película, la actriz dejó fascinados a sus seguidores con su look para la Noche de Brujas, pues recreó a la perfección su estilo; usando una joyería similar y un vestido idéntico al de la película... Eso sí, se valió de algunos truquitos para lucir espectacular, pues cuando grabó la película tenía alrededor de 32 años, y de eso han pasado ya dos décadas.

© Matthew Peyton Jennifer Garner en el set de 'Si tuviera 30', en julio de 2003, en Nueva York

A través de Instagram, Garner, de 52 años, compartió el video más original en el que muestra su 'get ready with me' para Halloween. En el video, se aprecia a la estrella preparando su rostro para el maquillaje. Previo a colocarse la base, 'Jen' aplicó una crema con retinol, dejando ver a sus fans que no teme al paso de los años y que está orgullosa de su edad, eso sí, siempre cuidando su cutis para lucir radiante.

Garner no dejó lado uno de los elementos más importantes de este llamativo look: el collar con el gran colgante de mariposa, y por supuesto, los labios en color rosa con un lip gloss.

© @jennifer.garner Jennifer Garner con su look de la película 'Si tuviera 30'

Una de las partes más hilarantes del video fue cuando Jennifer mostró la faja que se pondría para moldear su figura y así poder lucir el icónico vestido. En la película, su personaje, en lugar de usar una faja, llevaba un coqueto v-string. Garner llevó su melena suela y un calzado deportivo cómodo lista para festejar Halloween. "Happy 20th Halloween, Jenna Rink. 💕", escribió la estrella de cine para acompañar su video.

© @jennifer.garner Jennifer Garner en la preparación de su disfraz inspirado en su película 'Si tuviera 30'

"El vestido", "Icónica", "Y no has envejecido un solo día", "Estoy llorando, mi película favorita de todos los tiempos", "Este post me dio 100 años de vida", fueron solo algunos de los comentarios por parte de sus seguidores, quienes quedaron fascinados con su look.

El vestido Versace que causó revuelo en la pantalla

El clip en cuestión causó revuelo, no solo por la naturalidad de Jennifer Garner, sino por su colorido vestido; ese con el que cautivó en la fiesta de Poise, misma en la que aparece bailando Thriller, de Michael Jackson, junto con Matt Flamhaff (Mark Ruffalo). El vestido en cuestión se trata de una colorida prenda con un top verde, tirantes azules y una falda con otros tonos además del azul celeste y el verde limón, violeta y rojo oscuro. En la película, de acuerdo con Vogue, el personaje de Garner lleva ese mismo look de la firma Versace.

En 2021, Christa B. Allen, quien interpretó a la joven Jenna Rink en sus años de adolescente en la película de Si tuviera 30, usó el look de la fiesta de Poise justo en el Halloween de ese año, causando una gran sensación en las redes sociles.