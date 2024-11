Marcus Ornellas sobre los rumores en su romance con Ariadne Díaz: 'No tengo ninguna duda respecto a ella'

El amor y la confianza son pilares fundamentales en la relación sentimental que mantienen Marcus Ornellas y Ariadne Díaz. Más allá de los rumores que han asegurado crisis en su romance, los actores se encuentran seguros y orgullosos de lo suyo, así lo ha reiterado Marcus en una reciente entrevista, tras afirmar que no tiene celos del trabajo de Ariadne, quien ahora protagoniza la telenovela Papás por Conveniencia junto a su exnovio, José Ron, con el que además la actriz se dio un beso público durante la presentación del melodrama.

¿Tiene celos de Ariadne?

Con total apertura, Marcus fue puntual al abordar la situación del beso frente a las cámaras entre Ariadne y Ron, reiterando la enorme confianza que tiene por la guapa intérprete, con quien lleva 10 años de romance. “A Ariadne la conocí siendo actriz, ella me conoció siendo actor, respeto su trabajo, ella respeta el mío. Hay respeto entre nosotros y no siento nada de celos por eso porque es su trabajo, sino ella tendría que sentirse celosa de mi trabajo, de los besos que mis personajes le han dado a otros actores o actrices y no se trata de eso…”, explicó, declaraciones retomadas por medios de comunicación como Telemundo.

Marcus fue muy directo al poner de frente el verdadero compromiso que existe entre él y Ariadne, motivados por el día a día y los proyectos que juntos han construido. “Se trata de apoyarnos mutuamente y respetarnos, y el respeto siempre ha estado, existe. El respeto, la admiración, el amor está…”, explicó el intérprete, para luego ser muy claro con la postura que asume respecto a Ariadne, con quien ha formado una familia integrada por un hijo. “Así que no tengo ninguna duda respecto a ella, si hubiese no estaríamos juntos, así que nada no quiero volver a tocar ese tema…”, dijo el brasileño.

10 años de amor

Una de las grandes satisfacciones entre Marcus y Ariadne es el fuerte amor que los mantiene unidos. En próximos meses celebrarán una década juntos, felices por haber logrado encontrar el punto de equilibrio entre sus respectivos intereses. “Llevamos ya casi 10 años juntos y creo que lo hemos manejado bastante bien (nuestras profesiones)”, dijo en tono amable el intérprete. Por otro lado, hizo evidente la postura bajo la cual asumen los rumores que rodean su romance, especialmente ahora que se suscitó lo del tema del beso. “Está en uno dar o no atención a eso, alguien sacó una nota, se quiso inventar algo y se generó una polémica que veo bastante innecesaria…”.

¿Qué ha dicho Ariadne?

En medio de esta situación, Ariadne también se ha pronunciado, ajena a todo lo que se especula de su romance con Marcus. “No manejamos los celos en la casa, por salud física y mental, por madurez la verdad es que eso ya no es un tema. La verdad es que yo creo que la madurez, tengo yo 38 años, él 42, yo creo que a esta edad en la vida pues estás con alguien por que quieres y confías… Ya a esta edad no estamos para hacernos tontos, además de que los dos somos actores, nos conocimos siendo actores…”, dijo, declaraciones retomadas por medios como Ventaneando.