Ariadne Díaz se pronuncia sobre el beso que se dio con José Ron sobre el escenario

Ariadne Díaz está lista para el nuevo reto profesional que llegó a su vida, su participación en la telenovela Papás por Conveniencia, en la que comparte créditos protagónicos junto a su exnovio, José Ron. Recientemente se llevó a cabo la presentación del melodrama producido por Rosy Ocampo, y fue durante ese evento que la actriz y el galán sellaron su aparición sobre el escenario con un apasionado beso, el cual estaba marcado dentro del guion, así lo reveló la intérprete. Para despejar cualquier duda, Ariadne habló por primera vez de cómo asume ese momento y si es que su pareja, Marcus Ornellas, se siente incómodo tras el comentado episodio.

© IG: @ariadne José Ron y Ariadne Díaz son los protagonistas de 'Papás por Conveniencia'.

La confesión de Ariadne

Como era de esperarse, Ariadne no pudo escapar de los cuestionamientos de los reporteros, a quienes les aclaró todo en relación con ese beso que además fue muy comentado y replicado en las redes sociales. “Yo cuando leí el guion dije: ‘No sé si quiero darme ese beso en el escenario', justamente porque ya no quieres pretender que más gente esté como en esa cosa (de las suposiciones)…”, explicó, declaraciones retomadas por medios como el programa Hoy o Venga la Alegría. Así mismo, se refirió a su trabajo con José Ron. “Finalmente sí, es verdad que tenemos bonita química, y finalmente sí son dos personajes que se aman mucho…”, afirmó.

Al ahondar en sus declaraciones, Ariadne hizo énfasis en la importancia de que el beso haya emocionado a sus seguidores, ávidos por el estreno de esta historia que la tiene enteramente entusiasmada. “Ron y yo disfrutamos mucho la parte de la música. Fue increíble como cerrar ese momento musical con un beso entre nuestros personajes. Creo que está bien, que la gente que se haya conectado a través de nosotros a través de las redes sociales, era el momento que estaban esperando, entonces me parece padre, me parece lindo…”, dijo la estrella de telenovelas.

© Las Estrellas José Ron y Ariadne Díaz sorprendieron con este apasionado beso.

¿Qué opina Marcus Ornellas?

Ante el recuelo que provocó el beso, Ariadne reveló cómo asume su pareja, Marcus Ornellas, el hecho de que se encuentre trabajando nuevamente con su exnovio, algo que asegura ambos asumen con total madurez. “Nosotros tenemos muchos problemas como todas las parejas, pero el trabajar y con quien trabajamos no es uno de ellos… Si Marcus me hubiera dicho: ‘Me siento incómodo’, la verdad es que yo no lo hubiera hecho. Porque si me hubiera dicho: ‘¡No la hagas!’, sí la hago. Pero si me hubiera dicho solamente: ‘Hazla si quieres, me duele, me siento incómodo’, ahí si no…”, reveló durante la charla

© @marcusornellas Ariadne Díaz y Marcus Ornellas disfrutan de su relación sentimental.

Al ser cuestionada sobre si ha habido alguna crisis en su relación con el actor brasileño, la actriz fue directa al responder. “Yo no tengo una relación perfecta, yo tengo una relación real, a veces nos caemos gordos pero siempre hay mucho amor de por medio…”, explicó Ariadne. Del mismo modo reiteró que su relación con José Ron es solo de amistad, un vínculo que ha permanecido intacto por muchos años, según afirma la intérprete, feliz de volver a la pantalla chica con este proyecto.