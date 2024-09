Ajenos a los rumores de separación, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas reaparecen juntos y enamorados

A lo largo de los más de 10 años que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas han estado juntos como pareja, se han enfrentado en varias ocasiones a rumores de separación; sin embargo, cada que se generan ese tipo de especulaciones, los actores demuestran que su amor es a prueba de todo. En ese sentido, hace unas horas, la actriz usó su cuenta de Instagram para dedicarle un romántico mensaje al actor quien esta semana estrena El precio de amarte, la nueva telenovela que protagoniza junto a Scarlet Gruber.

© IG @ariadnediez La actriz compartió en redes una imagen de Marcus el día en que presentaron a prensa su telenovela

Más enamorados que nunca

Echando por tierra los rumores de una supuesta crisis de pareja, Ariadne reapareció con Marcus en redes sociales donde se mostró orgullosa del último logro profesional del brasileño: “Mucho éxito hoy en el gran estreno de El precio de amarte, estoy muy orgullosa de ti y te deseo, a ti y a toda la producción, lo mejor de lo mejor en este arranque. Te amo Marcus”, escribió la actriz junto un par de imágenes juntos. Conmovido por el apoyo de la madre de su hijo Diego, el actor le respondió: “Muchas gracias mi amor, punto. Te amo mucho”.

Más tarde, Marcus compartió el mensaje y las fotos con Ariadne en sus historias de Instagram, donde compartió varios detalles del estreno de este melodrama producido por Carmen Armendáriz. Debido a que los actores son muy discretos con su relación, cuando los rumores de una ruptura los comenzaron a rodear, algunos cibernautas destacaron que tenían mucho tiempo de no compartir contenido juntos, algo que ha cambiado en las últimas semanas.

© IG @ariadnediaz Por su parte, Marcus desmintió en conferencia de prensa la supuesta separación de Ariadne Díaz

Marcus desmiente rumores

Más enamorada que nunca, Ariadne se convirtió en la principal promotora de la nueva telenovela de Marcus quien, como parte de la gira de medios para promocionar este proyecto fue cuestionado por la prensa sobre el estado de su relación con Díaz: “Nunca hemos estado mal. Nosotros cuidamos mucho esa parte (su vida privada), no somos personas polémicas, no buscamos crear nuestra carrera en base a chismes, al contrario, al trabajo (…) Estamos juntos, no sé por qué inventaron esa situación”, comentó hace unos días en la presentación a medios de comunicación de la telenovela.

© IG: @ariadne La pareja se comprometió en matrimonio en agosto del 2018

Una familia feliz

De hecho, durante este evento, la actriz acompañó a Marcus, pero lo hizo tras bambalinas, pues no quería quitarle protagonismo al brasileño: “Estaba aquí ahorita”, dijo Marcus. Aunque el histrión deseaba que el tema central de esta conferencia de prensa fuera su trabajo en esta producción, se tomó el tiempo de desmentir los rumores de esta supuesta separación: “Para terminar con el tema de mi familia, de mi mujer, la amo mucho, estaba aquí hace un ratito, hasta traía el labial de su boca, porque la amo mucho, estamos juntos y no es verdad lo que dijeron que estábamos separados, pero estamos muy bien”.

Aunque ese día Ariadne no se dejó ver ante la prensa, las fotos que subió hace unas horas con Marcus, fueron de ese evento, donde una vez más demuestra que su amor es a prueba de todo y que se mantiene ajenos a los rumores que se generan en torno a su relación. Próximamente, la actriz estrenará la telenovela Papás por conveniencia, una historia que protagonizará junto a su ex novio, José Ron, con quien, no sólo ella tiene una gran amistad, sino también su pareja Marcus Ornellas