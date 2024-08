Ariadne Díaz responde directa a los rumores de supuesta crisis con Marcus Ornellas

En días pasados, los rumores de una posible separación persiguieron a Ariadne Díaz y a Marcus Ornellas. La pareja de actores tomó el asunto con humor, e incluso explicó a través de las redes sociales esta situación, la cual desmintieron de manera rotunda. Ante la incertidumbre que prevalece entre algunos comunicadores y seguidores de ambos, la actriz ha tomado la decisión de ahondar en sus explicaciones, por lo que reveló cómo marcha todo con el padre de su hijo, a quien incluso ha dejado de seguir en redes sociales de vez en cuando, según ha confesado en una reciente charla.

© IG: @ariadne Ariadne Díaz y Marcus Ornellas están felices de su romance.

¿Cómo va todo entre Ariadne y Marcus?

Sincera, Ariadne hizo frente a las especulaciones, echando por tierra todo lo que se dice de su relación sentimental con Marcus. “Ya nos da risa, ya voy a encontrar otra forma de cuando me enoje con Marcus de quitar mi enojo, porque lo he hablado abiertamente porque es algo que a él le causa mucha gracias, honestamente a mí también, pero cuando tenemos algún disgusto (decimos): ‘Ya no te quiero ver, ya no quiero hablar contigo’…”, contó la actriz, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube.

Al ahondar en sus declaraciones, Ariadne también habló de la razón por la que de vez en cuando deja de seguir a Marcus en las redes sociales, un comportamiento que, asegura, debe normalizarse. “Lo dejo de seguir en redes porque el algoritmo todo el tiempo me lo está enseñando porque todo el tiempo compartimos cosas, digo: ‘Ahorita no lo quiero ver’. Lo he dicho en mis redes, normalicemos el dejar de seguir a nuestros novios o maridos cuando nos caen gordos, ya después los vuelves a seguir…”, expresó la estrella de telenovelas en un instante de la plática.

© IG: @ariadne Ariadne Díaz y Marcus Ornellas disfrutan su tiempo en familia.

Su reciente ‘separación’ de Marcus

Ariadne también conversó sobre el motivo que avivó el rumor de una supuesta separación de Marcus, pues este se encontraba fuera por compromisos de trabajo, aunado al hecho de que lo dejó de seguir en las redes. “Justamente coincidió que él estaba afuera, lo dejo de seguir, regresa el sábado pasado, nos vamos a comer y me dice: ‘¿Ya viste que sacaron que estábamos separados?’. Y yo: ‘Ya no voy a andar jugando con eso, ya no te voy a dejar de seguir, mi amor’…”, dijo entre risas.

© @marcusornellas Ariadne y Marcus son una de las parejas más populares del espectáculo.

Al ser cuestionada sobre el hecho de que su cercanía con José Ron pudiera ser el detonante de estas especulaciones, Ariadne respondió segura, descartando todo lo que pudiera decirse. “Yo a Ron lo quiero muchísimo, pero pues ya esa historia ya, de verdad lo veo como un amigo. Somos amigos desde muchos años antes de ser novios, fuimos novios y luego continuamos siendo amigos muchos años más…”, dijo la actriz de telenovelas, feliz de que prevalezca la estabilidad en su vida en estos instantes.