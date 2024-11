Luz Blanchet revela cómo es su relación con Lorenza, la hija de su novio Lorenzo Lazo

Enamorados, Lorenzo Lazo y Luz Blanchet escriben las páginas de una relación sentimental colmada por gratas experiencias. Desde que hicieran público lo suyo, la pareja ha concedido diversas entrevistas en las que han revelado cómo se conocieron, una situación que favoreció que su cariño y confianza se fortaleciera con el paso de los días. Ahora, los enamorados han compartido cómo es el vínculo de ellos con sus respectivos hijos. Luz fue muy abierta al dar detalles de la grata relación que sostiene con Lorenza, la primogénita del economista, quien está feliz de que las relaciones familiares puedan darse de una manera satisfactoria.

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet.

Luz Blanchet, feliz de convivir con Lorenza

Los novios se dejaron ver juntos públicamente en días pasados, y la prensa aprovechó el instante para conversar con ellos sobre cómo marcha su relación hasta este punto en el que ambos han podido convivir con sus respectivos hijos, así lo dejó ver Lorenzo, quien habló de cómo su primogénita ha tenido buena química con Luz, sobre todo por verlo nuevamente enamorado. “Mi hija está muy contenta porque ve a su papá con una sonrisa que no le cabe en el alma y se cae de maravilla con Luz. A mí me sorprende si no va a haber conspiración entre ellas…”, expresó, declaraciones retomadas por espacios televisivos como ¡Siéntese quien pueda!

En ese sentido, Luz también se sinceró del trato que mantiene con Lorenza, de quien tiene opiniones muy positivas. Así mismo, destacó que sus hijos celebran con ella su romance con Lazo, que por cierto ya lo conocen. “Lorenza me cae increíble y luego luego lo sientes cuando es mutuo y recíproco y mis hijos felices, la verdad, también de ver a su mamá contenta, y es la primer pareja que yo le presento a mis hijos desde que yo me divorcié, entonces algo ha de tener este señor…”, explicó Luz durante la conversación.

Luz Blanchet y Lorenzo Lazo han consolidado su relación a través de los días.

Las piezas que favorecieron su romance

A estas alturas de su noviazgo, Luz tiene muy claro que lo suyo con Lorenzo ha logrado prosperar por el contexto y las circunstancias que en este momento le ha tocado vivir, algo similar para el economista. Así lo expresó al hablar de lo bien que ha marchado su romance con el paso de los días. “Es cuando todo se junta. Se juntan las edades de nosotros, los momentos, en mi caso las edades de mis hijos para poderles presentar a alguien, las circunstancias, el tener el feeling, del tipo de persona de persona íntegra que es, del tipo de persona con valores, con principios, una persona estable en todos los sentidos y como que todo se conjuga…”, dijo.

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet han dejado en claro que no creen necesario casarse para vivir su amor al máximo

En la entrevista, la pareja fue cuestionada sobre si existe la posibilidad de realizar alguna boda, a lo que Lorenzo respondió con total sentido del humor. “Si algún día sucede se van a enterar…”. Así mismo, Luz habló de la importante decisión que han tomado ambos de vivir en casas separadas. “Cada pareja es un mundo… en mi caso sí está padrísimo cada quien su casa, cada quien sus hijos, cada quien su rollo y cuando te ves, te ves con ganas de ver al novio, de compartir, de platicar de tu día, de tus momentos, de tus sentimientos, de tus ideas y no de que si ya se pagó el gas, que si sacaste al perro, no…”, aseguró durante la charla.